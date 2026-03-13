4 हजार रुपये सस्ता हुआ iQOO का धांसू फोन, वीवो पर भी 4600 रुपये का डिस्काउंट, मची लूट

अमेजन पर लाइव इस डील में आप आइकू और वीवो के फोन्स को 4600 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। बैंक डिस्काउंट के अलावा इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। साथ ही आप इन फोन को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

iQOO और वीवो के फोन पर बंपर ऑफर मिल रहा है। अमेजन पर लाइव इस डील में आप इन कंपनियों के फोन्स को 4600 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। जिन फोन पर डील दी जा रही है उनका नाम - iQOO 15 और Vivo V70 5G है। बैंक डिस्काउंट के अलावा इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। साथ ही आप इन फोन को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन पर दी जा रही डील के बारे में।

iQOO 15 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 72998 रुपये है। फोन पर 20 मार्च तक 4 हजार रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 3649 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 42250 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा है। फीचर्स की बात करें, तो आइकू 15 में आपको 6.85 इंच का 2K+ डिस्प्ले मिलेगा। इस कर्व्ड सैमसंग M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।