10,000mAh बैटरी के साथ आ सकता है नया iQOO फोन, सामने आई डिटेल, तगड़ा प्रोसेसर भी मिलेगा

ऐसा लग रहा है कि आईकू अपनी iQOO 16 सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। नए मॉडल का नाम iQOO 16s हो सकता है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ 10,000mAh बैटरी होगी।

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iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ग्लोबल मार्केट के लिए iQOO 16 सीरीज को धीरे-धीरे बढ़ा रही है। iQOO 16 को कंपनी सितंबर में चीन में लॉन्च कर चुकी है और ऐसी चर्चा है कि इसे अगले महीने तक भारत में iQOO 16 में भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही, यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी iQOO 16R पर काम कर रही है, जिसे ज्यादा पावरफुल iQOO 16 के नीचे रखा जाएगा। अब, एक नई रिपोर्ट से iQOO 16s के बारे में भी पता चला है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास हो सकता है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई लीक रिपोर्ट पर...

iQOO 16s को कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है कि यह जल्द लॉन्च हो सकता है।

सर्टिफिकेशन साइट्स पर दिखा फोन एंड्रॉयडट्रेजर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल नंबर I2606 वाला एक अपकमिंग आईफोन फोन को मलेशिया के SIRIM सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया है। इस लिस्टिंग से यह कंफर्म होता है मलेशियाई बाजार में आने पर इसे iQOO 16s कहा जाएगा।

हालांकि, यह एक नया फोन लगता है, मॉडल नंबर I2606 वाले फोन को पहले ही कई प्लेटफार्म पर देखा जा चुका है, जिसमें TKDN और EEC सर्टिफिकेशन डेटाबेस, साथ ही IMEI डेटाबेस भी शामिल है। बाद वाले ने खुलासा किया कि इसका मार्केटिंग नाम iQOO 16R होगा। इसलिए, ऐसा लगता है कि I2606 अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग नाम रखेगा।

iQOO 16s में क्या खास होगा (लीक के आधार पर) iQOO 16s की SIRIM लिस्टिंग से इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि, इसमें वही स्पेसिफिकेशन्स होने की संभावना है जो iQOO 16R में हो सकते हैं; और माना जा रहा है कि iQOO 16R, चीन में आने वाले iQOO Z12 Turbo का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा। इसलिए, उम्मीद है कि iQOO 16s में 1.5K रिजॉल्यूशन और हाई रिफ्रेश रेट वाला 6.59-इंच का OLED पैनल होगा। इसमें आने वाला स्नैपड्रैगन 8 जेन 6 चिपसेट और 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें पिछली जनरेशन की तरह ही 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का डुअल-कैमरा सेटअप होने की संभावना है।

iQOO 16 की कीमत और खासियत आईकू इस फोन को चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। लॉन्च के समय, चीन में इसकी कीमत बेस वेरिएंट (12GB RAM और 256GB स्टोरेज) की कीमत 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) थी। इसके 12GB+512GB और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 6,799 युआन (लगभग 97,000 रुपये) और 7,499 युआन (लगभग 1,07,000 रुपये) है। सबसे टॉप वेरिएंट, जिसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज है की कीमत 8,499 युआन (लगभग 1,21,000 रुपये) है। इसमें 6.85 इंच की एमोलेड स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 5 चिपसेट, IP68 + IP69 रेटिंग, 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरा और 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8400mAh बैटरी है।

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