iQOO 16s में मिलेगा बिल्कुल नया कैमरा डिजाइन, लॉन्च से पहले सामने आया फर्स्ट लुक
iQOO 16s की पहली झलक सामने आई है। फोन में नया ट्रिपल रियर कैमरा डिजाइन मिलेगा और इसे जनवरी 2027 में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड iQOO अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को लेकर चर्चा में है। कंपनी जल्द ही iQOO 16 सीरीज को नए मार्केट्स में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच iQOO 16s की पहली झलक सामने आई है। कंपनी के मलेशिया सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए टीजर में इस स्मार्टफोन का रियर डिजाइन देखने को मिला है। खास बात यह है कि फोन में नया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। इसके भारत में लॉन्च होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
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iQOO Malaysia की ओर से शेयर किए गए टीजर में दो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक फोन iQOO 16 और दूसरा अपकमिंग iQOO 16s बताया जा रहा है। तस्वीर में iQOO 16s का बैक पैनल और कैमरा मॉड्यूल नजर आता है। फोन में स्क्वायर शेप का कैमरा आइलैंड दिया गया है, जिसके कोने राउंड हैं। इसमें तीन कैमरा सेंसर को ट्राएंगल लेआउट में लगाया गया है।
सबसे हटकर दिख रहा है कैमरा डिजाइन
कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर मेटैलिक फिनिश वाला बॉर्डर दिखाई देता है। वहीं, कैमरा रिंग के आसपास टेक्सचर्ड डिजाइन दिया गया है। इसका रियर डिजाइन iQOO 16 के मुकाबले थोड़ा सिंपल नजर आता है। कंपनी ने अभी फोन के फ्रंट डिजाइन और बाकी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है।
इसका कैमरा डिजाइन पिछले मॉडल iQOO 15R से भी अलग है। iQOO 15R में छोटा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो बड़े कैमरा सेंसर एक लाइन में और तीसरा सेंसर उनके नीचे मौजूद है। नए मॉडल में तीनों कैमरों को अलग अंदाज में जगह दी गई है।
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जनवरी में भारत आ सकता है फोन
iQOO Malaysia ने कन्फर्म किया है कि iQOO 16 सीरीज को 8 दिसंबर, 2026 को मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा। मलेशिया की SIRIM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर नए फोन का नाम iQOO 16s सामने आया है। हालांकि, कुछ अन्य सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड में इसी मॉडल नंबर I2606 को iQOO 16R नाम से भी देखा गया है।
भारत में भी इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के संकेत मिले हैं। इसका मॉडल नंबर I2606 भारतीय BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में सामने आ चुका है। टिप्स्टर Gadgetsdata के मुताबिक, कंपनी जनवरी, 2027 में भारत में iQOO 16 और इस नए स्मार्टफोन को एक साथ लॉन्च कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारतीय लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
iQOO 16 के फीचर्स भी हैं दमदार
सीरीज का फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 16 चीन में लॉन्च हो चुका है। इसमें 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में सैमसंग का M16 डिस्प्ले मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्वालकॉम का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है।
फोन में 8,400mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय वेरिएंट में भी कंपनी इसी फ्लैगशिप प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा फोन में Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।