10000mAh बैटरी वाला iQOO का नया फोन! भारत में लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा
iQOO 16R को भारत में BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद बढ़ गई है। फोन में 165Hz डिस्प्ले, नया Snapdragon प्रोसेसर और 10000mAh तक की बैटरी मिलने की चर्चा है।
iQOO भारतीय मार्केट में अपने नए परफॉर्मेंस-सेंट्रिक स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी का एक नया स्मार्टफोन भारत में Bureau of Indian Standards यानी BIS की लिस्टिंग में दिखाई दिया है। इस फोन का मॉडल नंबर I2606 है और माना जा रहा है कि यह iQOO 16R हो सकता है। खास बात यह है कि यही मॉडल नंबर कुछ दूसरे मार्केट्स में iQOO 16s नाम से भी सामने आया है। हालांकि, iQOO ने अभी फोन के नाम, फीचर्स या भारत में लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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BIS लिस्टिंग में मॉडल नंबर I2606 वाले फोन को 11 नवंबर, 2026 को रजिस्ट्रेशन नंबर R-93029700 के साथ मंजूरी मिली है। लिस्टिंग में फोन का कॉमर्शियल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यही मॉडल नंबर पहले IMEI डेटाबेस में iQOO 16R के नाम से सामने आ चुका है। इसके अलावा मलेशिया की SIRIM और इंडोनेशिया की SDPPI सर्टिफिकेशन में इसी मॉडल को iQOO 16s नाम से देखा गया है। ऐसे में यह संभव है कि कंपनी अलग-अलग मार्केट्स में एक ही फोन को अलग नाम से लॉन्च करे।
पावरफुल होगा iQOO 16R का हार्डवेयर
iQOO 16R को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके संभावित हार्डवेयर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन चीन में आने वाले iQOO Z12 Turbo का बदला हुआ वर्जन हो सकता है। iQOO पहले भी ऐसा कर चुकी है। चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo को भारत में iQOO 15R के नाम से पेश किया गया था। इसी वजह से माना जा रहा है कि कंपनी अगली पीढ़ी के Z Turbo मॉडल को भारत में 16R नाम के साथ ला सकती है।
लीक्स की मानें तो iQOO 16R में 6.59 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165Hz तक होने की बात कही जा रही है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो फोन खास तौर पर गेमिंग और तेज स्क्रॉलिंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। इसके मुकाबले iQOO 15R में 6.59 इंच का 1.5K डिस्प्ले और 144Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया था।
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परफॉर्मेंस के लिए फोन में अगली पीढ़ी का Snapdragon प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में Snapdragon 8 Gen 6 और Snapdragon 8 Gen 5 Pro जैसे नाम सामने आए हैं। हालांकि, इन चिपसेट के नाम और फोन में इनके इस्तेमाल की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे पक्की स्पेसिफिकेशन के बजाय लीक के तौर पर ही देखना बेहतर होगा।
बैटरी हो सकती है डिवाइस का हाइलाइट
फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी हो सकती है। लीक्स में iQOO Z12 Turbo के लिए करीब 9000mAh और 10000mAh क्षमता वाली बैटरी पर कंपनी के काम करने की बात सामने आई है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इतनी बड़ी बैटरी सीधे iQOO 16R में मिलेगी या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में फोन में इन-बिल्ट कूलिंग फैन दिए जाने की संभावना भी जताई गई है। अगर ये फीचर्स सही साबित होते हैं तो iQOO 16R लंबे समय तक गेमिंग और भारी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए काफी दमदार फोन बन सकता है।
भारत में iQOO 16R की कीमत और लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, BIS सर्टिफिकेशन मिलने के बाद भारत में इसके लॉन्च की संभावना जरूर मजबूत हो गई है। पिछले साल iQOO Z11 Turbo चीन में जनवरी में आया था और इसके भारतीय वर्जन iQOO 15R को फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। इसी पैटर्न को देखते हुए iQOO 16R के 2027 की शुरुआत में भारत आने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
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