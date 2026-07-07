बुरी खबर! भारत में लॉन्च नहीं होगा इस कंपनी का फ्लैगशिप फोन, रिपोर्ट में सामने आई वजह
रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 16 का भारत में लॉन्च फिलहाल कैंसिल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेमोरी कॉम्पोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनी अपने फ्लैगशिप लॉन्च प्लान पर दोबारा विचार कर रही है।
भारत में iQOO के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 16 शायद भारतीय बाजार में लॉन्च ना किया जाए। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इसे एक रिपोर्ट और लीक के तौर पर ही समझा जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस डिवाइस के भारत में लॉन्च को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्स्टर योगेश बराड़ का कहना है कि iQOO भारत में अपने फ्लैगशिप लॉन्च प्लान को लेकर विचार कर रही है और संभव है कि इसे कैंसिल कर दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह RAM और स्टोरेज जैसे मेमोरी कॉम्पोनेंट्स की बढ़ती कीमतें बताई जा रही हैं। अगर iQOO 16 को भारत में लॉन्च किया जाता है, तो इसकी कीमत 85,000 रुपये से ऊपर जा सकती है। ऐसे में फोन की पोजीशन कमजोर हो सकती है, क्योंकि iQOO अब तक अपने फ्लैगशिप फोन्स को अन्य विकल्पों की तुलना में कम कीमत पर पेश करता रहा है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी फिलहाल भारत में अपने फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की जगह Z-सीरीज पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। यानी आने वाले महीनों में भारतीय मार्केट में कंपनी की प्राथमिकता बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन हो सकते हैं।
सामने आए थे फ्लैगशिप फोन्स से जुड़े लीक्स
कुछ दिन पहले ही iQOO 16 को लेकर दूसरे लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिनमें कहा गया था कि फोन सितंबर 2026 के आसपास चीन में लॉन्च हो सकता है। साथ ही इसमें Qualcomm का अगला फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर, करीब 8500mAh की बैटरी और प्रीमियम हार्डवेयर मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इससे साफ है कि फोन अभी डिवेलपमेंट फेज में है और फिलहाल भारत में लॉन्च को लेकर ही अनिश्चितता भी बनी हुई है।
इंडिया लॉन्च को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं
बताते चलें, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में iQOO 16 के भारत में आने की संभावना भी जताई गई थी। ऐसे में मौजूदा स्थिति यह बताती है कि कंपनी ने अंतिम फैसला अभी पब्लिक नहीं किया है। यदि मार्केट कंडीशंस या कॉम्पोनेंट्स की लागत में बदलाव होता है, तो भारत में लॉन्च इसके लॉन्च से जुड़ी योजना बदल भी सकती है। फिलहाल iQOO की आधिकारिक वेबसाइट या इंडिया टीम की ओर से iQOO 16 के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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