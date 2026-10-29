8400mAh बैटरी, 50MP के तीन कैमरे, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला iQOO 16 भारत में मिड दिसंबर में देगा दस्तक

iQOO 16 भारत में 15 से 17 दिसंबर 2026 के बीच लॉन्च हो सकता है। लीक के मुताबिक फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, 2K 165Hz डिस्प्ले, 8400mAh बैटरी और तीन 50MP कैमरे मिल सकते हैं।

iQOO 16 में मिल सकती है 165Hz की स्क्रीन, 8400mAh बैटरी और 50MP पेरिस्कोप कैमरा

iQOO का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 16 भारतीय बाजार में जल्द दस्तक दे सकता है। अब एक नए लीक में दावा किया गया है कि यह स्मार्टफोन भारत में 15 से 17 दिसंबर 2026 के बीच लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिल सकता है। फोन में 6.85 इंच की 2K AMOLED स्क्रीन और 165Hz रिफ्रेश रेट दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं iQOO 16 की संभावित लॉन्च डेट, फीचर्स और कीमत से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

iQOO 16 भारत में कब होगा लॉन्च iQOO 16 की भारत में लॉन्च डेट को लेकर ताजा लीक में दिसंबर के मिड में आने का दावा किया गया है। टिप्स्टर Abhishek Yadav के मुताबिक, फोन 15 से 17 दिसंबर के बीच भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। यह जानकारी अभी आधिकारिक नहीं है और कंपनी ने लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है। iQOO ने अक्टूबर 2026 में India Mobile Congress के दौरान फोन के भारत आने का संकेत दिया था।

iQOO 16 में मिलेगा नया Snapdragon प्रोसेसर iQOO 16 की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर हो सकता है। कंपनी ने भारत में आने वाले फोन के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 मोबाइल प्लेटफॉर्म का संकेत दिया है। यह Qualcomm का नया फ्लैगशिप चिपसेट है, जिसे तेज परफॉर्मेंस वाले प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोसेसर के साथ फोन पर हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और एक साथ कई ऐप चलाने जैसे काम किए जा सकेंगे। iQOO 16 में 6.85 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 2K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है।

8400mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी iQOO 16 में 8400mAh की बैटरी मिलने की जानकारी सामने आई है। चार्जिंग के मामले में iQOO 16 में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी है। सॉफ्टवेयर के मामले में iQOO 16 को लेकर उम्मीद है कि यह OriginOS 7 के साथ आ सकता है, जो Android 17 पर बेस्ड होगा।