200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी, आ गया iQOO 15T, दुनिया का पहला जिसमें 'मॉन्स्टर' प्रोसेसर

iQOO 15T को कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन में 200MP का मेन रियर कैमरा है। यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8000mAh बैटरी पैक करता है। कितनी है कीमत और इसमें फोन में क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

फोटोग्राफी के शौकीन हैं और DSLR जैसी फोटो खींचने के लिए पावरफुल कैमरे वाला फोन चाहिए, तो आईकू का नया फोन परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने iQOO 15T को चीन में लॉन्च किया गया है। यह देश में ब्रांड की फ्लैगशिप लाइनअप में शामिल हो गया है, जिसमें पहले से iQOO 15 और iQOO 15 Ultra मॉडल शामिल हैं। इस फोन में 6.82-इंच का 2K डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 मॉन्स्टर एडिशन चिपसेट से लैस है। iQOO 15T Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है और इसमें 200-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है iQOO 15T की कीमत चीन में iQOO 15T के 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,099 युआन (लगभग 58,000 रुपये) रखी गई है। इसके 12GB+512GB की कीमत 4,499 युआन (लगभग 64,000 रुपये), 16GB+256GB की कीमत 4,799 युआन (लगभग 68,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (लगभग 74,000 रुपये) हैं। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (लगभग 85,000 रुपये) है। यह फोन क्विंगयुन, ट्रैक एडिशन और लीजेंड एडिशन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

iQOO 15T की खासियत फोन को खासतौर से फोटोग्राफी लवर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कैमरे की बात करें तो, iQOO 15T में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा शामिल है। इसमें CIPA 4.5-लेवल स्टेबिलाइजेशन और 4x लॉसलेस जूम होने का दावा किया गया है, साथ ही 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसमें 8,000mAh की बैटरी है जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G एलटीई, ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7, जीपीएस, बेइडौ, ग्लोनैस, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे विकल्प मौजूद हैं।