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200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी, आ गया iQOO 15T, दुनिया का पहला जिसमें 'मॉन्स्टर' प्रोसेसर

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iQOO 15T को कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन में 200MP का मेन रियर कैमरा है। यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8000mAh बैटरी पैक करता है। कितनी है कीमत और इसमें फोन में क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी, आ गया iQOO 15T, दुनिया का पहला जिसमें 'मॉन्स्टर' प्रोसेसर

फोटोग्राफी के शौकीन हैं और DSLR जैसी फोटो खींचने के लिए पावरफुल कैमरे वाला फोन चाहिए, तो आईकू का नया फोन परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने iQOO 15T को चीन में लॉन्च किया गया है। यह देश में ब्रांड की फ्लैगशिप लाइनअप में शामिल हो गया है, जिसमें पहले से iQOO 15 और iQOO 15 Ultra मॉडल शामिल हैं। इस फोन में 6.82-इंच का 2K डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 मॉन्स्टर एडिशन चिपसेट से लैस है। iQOO 15T Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है और इसमें 200-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है iQOO 15T की कीमत

चीन में iQOO 15T के 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,099 युआन (लगभग 58,000 रुपये) रखी गई है। इसके 12GB+512GB की कीमत 4,499 युआन (लगभग 64,000 रुपये), 16GB+256GB की कीमत 4,799 युआन (लगभग 68,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (लगभग 74,000 रुपये) हैं। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (लगभग 85,000 रुपये) है। यह फोन क्विंगयुन, ट्रैक एडिशन और लीजेंड एडिशन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

iqoo 15t launched
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iQOO 15T की खासियत

फोन को खासतौर से फोटोग्राफी लवर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कैमरे की बात करें तो, iQOO 15T में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा शामिल है। इसमें CIPA 4.5-लेवल स्टेबिलाइजेशन और 4x लॉसलेस जूम होने का दावा किया गया है, साथ ही 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसमें 8,000mAh की बैटरी है जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G एलटीई, ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7, जीपीएस, बेइडौ, ग्लोनैस, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे विकल्प मौजूद हैं।

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फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलता है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.82-इंच की 2K रिजॉल्यूशन वाली LTPO AMOLED स्क्रीन दी गई है। बायोमेट्रिक सेफ्टी के लिए इस फोन में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। आईकू का यह लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसे इस चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ Q3 सुपरकंप्यूटिंग चिप दी गई है जो ग्राफिक्स से जुड़े भारी-भरकम कामों को संभालती है; साथ ही इसमें तेजतर्रार 16GB तक की LPDDR5x रैम और 1TB तक की UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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