iQOO यूजर्स खुशखबरी, दावा - इस फोन में आया Android 17, देखें आपको मिला क्या

अगर आप भी iQOO 15R स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने iQOO 15R यूजर्स के लिए Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 का अर्ली एक्सेस अपडेट भेजना शुरू कर दिया है।

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अगर आप iQOO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने पॉपुलर फोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि iQOO 15R स्मार्टफोन यूजर्स को Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 का अर्ली एक्सेस अपडेट मिलना शुरू हो गया है। एक रेडिट यूजर ने इस अपडेट के बारे में जानकारी शेयर की है और इसके इसके बिल्ड नंबर और डाउनलोड साइज के बारे में भी बताया है।

iQOO 15R

iQOO 15R में आया एंड्रॉयड 17 आईकू कम्युनिटी पेज पर एक यूजर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनके iQOO 15R स्मार्टफोन में OriginOS 7 अर्ली एक्सेस अपडेट आ गया है। इसका बिल्ड नंबर 'PD2536IF_EX_A_17.1.11.3.W30' है, डाउनलोड साइज 4.63GB है और यह डिवाइस में Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आता है। अगर आपके पास भी यह स्मार्टफोन है, तो तुरंत चेक करें कि नया अपडेट आपके फोन में पहुंचा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है, तो टेंशन न लें, थोड़ा इंतजार करें। कंपनी इन अपडेट्स को धीरे-धीरे अपने यूजर्स तक पहुंचाती है, ऐसे में सभी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।

iQOO 15R की कीमत और खासियत भारत में iQOO 15R को फरवरी में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय, इसकी कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 44,999 रुपये थी। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमतच 47,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये थी। इसे डार्क नाइट और ट्रायम्फ सिल्वर जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था।

फोन डुअल सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन चार साल के ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.59-इंच की 1.5K एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सर्टिफिकेशन का सपोर्ट दिया गया है। फोन में गेमिंग के दौरान 'फ्रेम इंटरपोलेशन' के जरिए 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5x रैम, 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज और एड्रेनो 826 जीपीयू मिलता है।

कैमरे की बात करें तो, इसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का सोनी LYT-700V प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। फोन के फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 7600mAh की लिथियम-आयन बैटरी है, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।

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