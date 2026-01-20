Hindustan Hindi News
200MP कैमरा, 7600mAh बैटरी, 144Hz स्क्रीन के साथ भारत आ रहा iQOO 15R का नया गेम-चेंजर फोन, कीमत लीक

संक्षेप:

iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R के भारत लॉन्च की पुष्टि कर दी है। यह फोन सिर्फ अमेजन से सेल किया जाएगा। फोन भारतीय कीमत लगभग 45,000 रुपए से शुरू होने की उम्मीद है।

Jan 20, 2026 12:13 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
iQOO ने भारत में iQOO 15R स्मार्टफोन के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, जो जल्द ही Amazon पर एक्सक्लूसिव सेल के रूप में उपलब्ध होगा यानी इसे सीधे Amazon India से खरीदा जा सकेगा। लीक और रिपोर्टों के अनुसार iQOO 15R डिज़ाइन में iQOO Z11 Turbo जैसा दिख सकता है और यह फोन शानदार पावर, बड़ी बैटरी और स्मार्ट कैमरा सेटअप के लिए चर्चा में है। iQOO 15R में शायद 7600mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग, उच्च रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले, और शक्तिशाली Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इसे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और भारी यूज के लिए बेस्ट बनाते हैं।

iQOO 15R की संभावित कीमत

Leaked रिपोर्टरों के अनुसार iQOO 15R भारत में लगभग 45,000 रुपए से शुरू होने वाला स्मार्टफोन बन सकता है। यह कीमत इसे किफायती हाई-परफॉर्मेंस फोन के सेगमेंट में रखती है।

ये भी पढ़ें:Amazon–Flipkart का डबल धमाका: सेल में ₹7000 से कम में खरीदें Smart TV

iQOO 15R: संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

iQOO 15R की लीक तस्वीरों से पता चलता है कि फोन में स्क्वायर-शेप्ड कैमरा आइलैंड मिलेगा, जिसमें दो मुख्य कैमरा सेंसर हॉरिज़ॉन्टल रूप से सेट होंगे यह डिज़ाइन देखने में प्रीमियम और सॉलिड लगता है। iQOO 15R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस हो सकता है। यह प्रोसेसर बिना लैग के चाहे वह हाई-एंड गेमिंग हो या कैमरा प्रोसेसिंग संभाल सकता है।

कैमरे की बात करें तो, iQOO 15R में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। फ्रंट में 32MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए है। सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि IP68 और IP69 रेटिंग पानी और धूल से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

iQOO 15R की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7600mAh की बड़ी बैटरी है, जो रोजमर्रा के उपयोग में दिन भर से ज़्यादा बैकअप देने की उम्मीद रखती है। साथ ही, यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस हो सकता है। लीक्स में कहा गया है कि iQOO 15R हाई रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले लेने के लिए तैयार है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के अनुभव को बेहद स्मूद बनाएगा।

iQOO 15R में UFS 4.1 तकनीक के साथ अधिकतम 512GB स्टोरेज क्षमता हो सकती है, जिससे ऐप्स और गेम्स तेजी से लोड हो सकें। यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेगा, जो कस्टमाइज़ेशन और परफॉर्मेंस कंट्रोल पर केंद्रित है।

ये भी पढ़ें:सावधान! DigiLocker जैसा दिखने वाला App उड़ा सकता है आपकी सारी कमाई, ऐसे रखें सेफ
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Iqoo Smartphones

