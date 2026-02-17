अगले हफ्ते आ रहा है 7600mAh बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 वाला ‘Perfect Fit’ फोन

Feb 17, 2026 03:13 pm IST

iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें 7600mAh बैटरी, 100W फ्लैशचार्ज और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। इस डिवाइस में ढेरों AI फीचर्स दिए जाएंगे।

स्मार्टफोन ब्रैंड iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी इसे 24 फरवरी को पेश करेगी और इसे ‘Perfect Fit’ स्मार्टफोन के तौर पर प्रमोट कर रही है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, एडवांस्ड AI फीचर्स और एर्गोनॉमिक डिजाइन का बैलेंस ऑफर करता है, जिससे यूजर्स को पावर और कम्फर्ट दोनों दिए जा सकें।

iQOO 15R को खास तौर से युवा प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें प्रोडक्टिविटी-फोकस्ड ऑफिस किट एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जो ईमेल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट रिव्यू, वीडियो कॉलिंग और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। कंपनी के मुताबिक, यह स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है।

डिवाइस में One Tap Transfer फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बीच ऐप्स, डाटा और फाइल्स को कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स OriginOS 6 मिलेगा। कंपनी ने 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है, जो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलना तय करता है।

नए iQOO फोन में मिलेंगे ढेरों AI फीचर्स AI फीचर्स की बात करें तो iQOO 15R कई एडवांस्ड टूल्स से लैस है। Notes ऐप में AI Creation फीचर के जरिए यूजर्स कंटेंट को री-राइट कर सकते हैं, नया टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते हैं और ग्रामर ठीक कर सकते हैं। AI Captions रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की सुविधा देता है, जबकि AI Screen Translation और AI Call Translation अलग-अलग भाषाओं में कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। इसके अलावा, Google Gemini सपोर्ट और AI Circle to Search जैसे फीचर्स भी दिए गई हैं, जो कंटेंट सर्च को और ज्यादा आसान बनाती हैं।

कैमरा सेगमेंट में भी AI का जमकर इस्तेमाल देखने को मिलता है। AI Erase अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाने में मदद करता है, वहीं AI Reflection Erase मिरर ग्लेयर को खत्म कर सकता है। AI Magic Move से फोटो में मौजूद एलिमेंट्स को रीपोजिशन या रिसाइज किया जा सकता है। AI Image Expander बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर बेहतर फ्रेमिंग देता है, जबकि AI Image Cut Out से सब्जेक्ट को अलग कर स्टिकर या शेयर करने वाला असेट बनाया जा सकता है। AI Document Scanning फीचर ऑफिस वर्क को और आसान बनाता है।

पावरफुल बैटरी वाला सबसे पतला फोन बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह डिवाइस दमदार नजर आता है। iQOO 15R में 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W FlashCharge सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह इस बैटरी कैटेगरी में भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन है।