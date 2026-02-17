Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अगले हफ्ते आ रहा है 7600mAh बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 वाला ‘Perfect Fit’ फोन

Feb 17, 2026 03:13 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें 7600mAh बैटरी, 100W फ्लैशचार्ज और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। इस डिवाइस में ढेरों AI फीचर्स दिए जाएंगे। 

अगले हफ्ते आ रहा है 7600mAh बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 वाला ‘Perfect Fit’ फोन

स्मार्टफोन ब्रैंड iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी इसे 24 फरवरी को पेश करेगी और इसे ‘Perfect Fit’ स्मार्टफोन के तौर पर प्रमोट कर रही है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, एडवांस्ड AI फीचर्स और एर्गोनॉमिक डिजाइन का बैलेंस ऑफर करता है, जिससे यूजर्स को पावर और कम्फर्ट दोनों दिए जा सकें।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72998

₹76999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

iQOO 15R को खास तौर से युवा प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें प्रोडक्टिविटी-फोकस्ड ऑफिस किट एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जो ईमेल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट रिव्यू, वीडियो कॉलिंग और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। कंपनी के मुताबिक, यह स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:पतले फोन में ‘पावर बैंक’ वाली बैटरी, लॉन्च से पहले iQOO 15R की कीमत का खुलासा

डिवाइस में One Tap Transfer फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बीच ऐप्स, डाटा और फाइल्स को कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स OriginOS 6 मिलेगा। कंपनी ने 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है, जो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलना तय करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

11% OFF

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹70900

₹79999

खरीदिये

नए iQOO फोन में मिलेंगे ढेरों AI फीचर्स

AI फीचर्स की बात करें तो iQOO 15R कई एडवांस्ड टूल्स से लैस है। Notes ऐप में AI Creation फीचर के जरिए यूजर्स कंटेंट को री-राइट कर सकते हैं, नया टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते हैं और ग्रामर ठीक कर सकते हैं। AI Captions रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की सुविधा देता है, जबकि AI Screen Translation और AI Call Translation अलग-अलग भाषाओं में कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। इसके अलावा, Google Gemini सपोर्ट और AI Circle to Search जैसे फीचर्स भी दिए गई हैं, जो कंटेंट सर्च को और ज्यादा आसान बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:Samsung का सबसे पावरफुल फोन! Galaxy S26 Ultra के फीचर्स का हुआ खुलासा

कैमरा सेगमेंट में भी AI का जमकर इस्तेमाल देखने को मिलता है। AI Erase अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाने में मदद करता है, वहीं AI Reflection Erase मिरर ग्लेयर को खत्म कर सकता है। AI Magic Move से फोटो में मौजूद एलिमेंट्स को रीपोजिशन या रिसाइज किया जा सकता है। AI Image Expander बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर बेहतर फ्रेमिंग देता है, जबकि AI Image Cut Out से सब्जेक्ट को अलग कर स्टिकर या शेयर करने वाला असेट बनाया जा सकता है। AI Document Scanning फीचर ऑफिस वर्क को और आसान बनाता है।

पावरफुल बैटरी वाला सबसे पतला फोन

बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह डिवाइस दमदार नजर आता है। iQOO 15R में 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W FlashCharge सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह इस बैटरी कैटेगरी में भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसका AnTuTu स्कोर 3.5 मिलियन से अधिक है। Supercomputing Chip Q2 के साथ यह डिवाइस 144FPS गेमिंग, 1.5K गेम सुपर रेजोल्यूशन, कम लेटेंसी और बेहतर पावर एफिशिएंसी ऑफर करता है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी स्मूद हो जाता है। iQOO 15R दो कलर ऑप्शंस-Triumph Silver और Dark Knight में उपलब्ध होगा। कंपनी ने बताया है कि ‘Make in India’ अभियान के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग Vivo की ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी में की जाएगी।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Iqoo Smartphones Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;