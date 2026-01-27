iQOO 15R लॉन्च डेट कन्फर्म: 200MP कैमरा, 7600mAh बैटरी, गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स के साथ होगी भारत में एंट्री

संक्षेप: 24 फरवरी को iQOO 15R भारत में लॉन्च होने जा रहा है। Amazon एक्सक्लूसिव सेल के साथ आएगा यह डिवाइस जिसमें 7600mAh बैटरी और 200 MP कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं। जानिए स्पेसिफ़िकेशंस, डिजाइन की डिटेल्स।

Jan 27, 2026 01:08 pm IST

iQOO ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R के लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर टीजर जारी कर फोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। iQOO 15R को भारत में Amazon के जरिए एक्सक्लूसिव तौर पर बेचा जाएगा। iQOO 15R को कंपनी मिड-प्रीमियम सेगमेंट में पेश करने जा रही है। हालांकि कंपनी ने अभी फोन के सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक iQOO 15R में दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।

iQOO 15R की लॉन्च डेट और सेल iQOO ने कन्फर्म किया है कि iQOO 15R को भारत में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Amazon India पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी इससे पहले भी अपने कई स्मार्टफोन्स Amazon के जरिए बेच चुकी है, जिससे ऑनलाइन सेल पर फोकस साफ नजर आता है।

iQOO 15R का डिजाइन: टीज़र से क्या पता चला? टीज़र इमेज में iQOO 15R का प्रीमियम डिजाइन देखने को मिला है। फोन के बैक पैनल पर चेकर्ड पैटर्न जैसा फिनिश नजर आता है, जो इसे दूसरे स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है। कैमरा मॉड्यूल भी साफ-सुथरा और मिनिमल रखा गया है।

iQOO 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 15R में ये फीचर्स देखने को मिल सकते हैं: फोन में AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक हो सकता है। इससे गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव स्मूद रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए iQOO 15R में Qualcomm Snapdragon सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है, जिससे हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग आसानी से हो सकेगी।

बैटरी की बात करें तो इसमें 7600mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है। कैमरा सेक्शन में फोन में हाई-रिजॉल्यूशन प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी बेहतर होगी। फ्रंट में भी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दमदार कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल होगा। इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी हो सकता है।