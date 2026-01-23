Hindustan Hindi News
अब भारत में धूम मचाएगा यह iQOO फोन, मिलेगा 200MP कैमरा, 100W चार्जिंग सपोर्ट; सामने आई डिटेल

संक्षेप:

iQOO 15R जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है, और हम पहले से ही जानते हैं कि यह फोन भारत में Amazon पर मिलेगा। लॉन्च की सही तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन एक कथित गीकबेंच लिस्टिंग से इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। आप भी देखिए क्या होगा खास

Jan 23, 2026 01:54 pm IST
iQOO 15R जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है, और हम पहले से ही जानते हैं कि यह फोन भारत में Amazon पर मिलेगा। लॉन्च की सही तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन एक कथित गीकबेंच लिस्टिंग से इसके संभावित मॉडल नंबर और खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। iQOO 15R शायद iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो इस महीने की शुरुआत में चीन में 6.59-इंच एमोलेड डिस्प्ले और 7,600mAh बैटरी के साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ था। अपकमिंग iQOO 15R में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आई iQOO 15R की डिटेल

टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने गीकबेंच से iQOO 15R का एक स्क्रीनशॉट पब्लिश किया है, जिसका आइडेंटिफायर Vivo I2508 है। यह एंट्री, जो अनलिस्टेड लग रही है, से पता चलता है कि स्मार्टफोन ने OpenCL टेस्ट में 7,687 स्कोर किया है और इसमें एक ऑक्टा-कोर क्वालकॉम प्रोसेसर है जिसमें दो हाई-परफॉर्मेंस कोर हैं जिनकी पीक क्लॉक स्पीड 3.80 गीगाहर्ट्ज है, और चार कोर 3.32 गीगाहर्ट्ज पर कैप्ड हैं। ये सीपीयू स्पीड स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट की मौजूदगी का संकेत देती हैं।

iqoo 15r

लिस्टिंग से पता चलता है कि iQOO 15R एंड्रॉयड 16 पर चलता है और इसमें 8GB मेमोरी है। चिपसेट और अन्य स्पेसिफिकेशन्स से साफ पता चलता है कि iQOO 15R, iQOO Z11 Turbo का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा।

ये भी पढ़ें:Sale Live : ₹8999 में लें Tecno Spark Go 3, इससे बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल
ये भी पढ़ें:₹799 में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, धूम मचा रहा यह ब्रॉडबैंड प्लान, फ्री OTT

अपकमिंग फोन की खासियत

अगर ऐसा है, तो आने वाले फोन में 6.59-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक होगा, इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटेड बिल्ड, 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है।

iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की संभावना है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल होगा। इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,600mAh की बैटरी हो सकती है।

इतनी हो सकती है कीमत

iQOO Z11 Turbo को चीन में लॉन्च किया गया है, जिसके बेस वेरिएंट ( जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है) की शुरुआती कीमत 2,699 युआन (लगभग 35,999 रुपये) है।

आईकू इंडिया के हेड निपुण मार्या ने हाल ही में भारत में iQOO 15R के लॉन्च को टीज किया है। लॉन्च की सही तारीख अभी साफ नहीं है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि यह जल्द ही डेब्यू करेगा। यह कंफर्म हो गया है कि यह Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones

