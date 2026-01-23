अब भारत में धूम मचाएगा यह iQOO फोन, मिलेगा 200MP कैमरा, 100W चार्जिंग सपोर्ट; सामने आई डिटेल

संक्षेप: iQOO 15R जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है, और हम पहले से ही जानते हैं कि यह फोन भारत में Amazon पर मिलेगा। लॉन्च की सही तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन एक कथित गीकबेंच लिस्टिंग से इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। आप भी देखिए क्या होगा खास

iQOO 15R जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है, और हम पहले से ही जानते हैं कि यह फोन भारत में Amazon पर मिलेगा। लॉन्च की सही तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन एक कथित गीकबेंच लिस्टिंग से इसके संभावित मॉडल नंबर और खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। iQOO 15R शायद iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो इस महीने की शुरुआत में चीन में 6.59-इंच एमोलेड डिस्प्ले और 7,600mAh बैटरी के साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ था। अपकमिंग iQOO 15R में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आई iQOO 15R की डिटेल टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने गीकबेंच से iQOO 15R का एक स्क्रीनशॉट पब्लिश किया है, जिसका आइडेंटिफायर Vivo I2508 है। यह एंट्री, जो अनलिस्टेड लग रही है, से पता चलता है कि स्मार्टफोन ने OpenCL टेस्ट में 7,687 स्कोर किया है और इसमें एक ऑक्टा-कोर क्वालकॉम प्रोसेसर है जिसमें दो हाई-परफॉर्मेंस कोर हैं जिनकी पीक क्लॉक स्पीड 3.80 गीगाहर्ट्ज है, और चार कोर 3.32 गीगाहर्ट्ज पर कैप्ड हैं। ये सीपीयू स्पीड स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट की मौजूदगी का संकेत देती हैं।

लिस्टिंग से पता चलता है कि iQOO 15R एंड्रॉयड 16 पर चलता है और इसमें 8GB मेमोरी है। चिपसेट और अन्य स्पेसिफिकेशन्स से साफ पता चलता है कि iQOO 15R, iQOO Z11 Turbo का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा।

अपकमिंग फोन की खासियत अगर ऐसा है, तो आने वाले फोन में 6.59-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक होगा, इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटेड बिल्ड, 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है।

iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की संभावना है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल होगा। इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,600mAh की बैटरी हो सकती है।

इतनी हो सकती है कीमत iQOO Z11 Turbo को चीन में लॉन्च किया गया है, जिसके बेस वेरिएंट ( जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है) की शुरुआती कीमत 2,699 युआन (लगभग 35,999 रुपये) है।