iQOO 15R की कीमत का खुलासा! 200MP कैमरा, 7600mAh बैटरी और 144fps डिस्प्ले का मजा
iQOO 15R फोन 24 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 200MP कैमरा और 7600mAh बैटरी के साथ 100W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसकी कीमत का खुलासा पहले ही हो गया है।
भारतीय प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एक और बड़ी एंट्री होने जा रही है। iQOO की ओर से 24 फरवरी को नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही इसके कई स्पेसिफिकेशंस सामने आ चुके हैं, जिनमें पावरफुल प्रोसेसर, 200MP कैमरा, 7600mAh बैटरी और हाई-एंड गेमिंग फीचर्स शामिल हैं। अब लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत का खुलासा हो गया है।
इतनी हो सकती है iQOO 15R की कीमत
कीमत की बात करें तो iQOO 15R को 45,000 रुपये से 55,000 रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है। ब्रैंड इसे सब-50,000 रुपये वाले सेगमेंट में पावरफुल स्मार्टफोन के तौर पर प्रमोट कर रहा है। डिवाइस का AnTuTu स्कोर 3.58 मिलियन से ज्यादा बताया जा रहा है, जो इसे फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस कैटेगली में ले आता है। हालांकि कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए कंपनी ने ट्रिपल कैमरा की जगह डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जो इसे ‘प्रो’ या ‘अल्ट्रा’ मॉडल से अलग बनाता है।
परफॉर्मेंस के मामले में धाकड़ होगा नया फोन
परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 12GB RAM के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा iQOO ने Supercomputing Chip Q2 भी दिया गया है, जो फ्रेम इंटरपोलेशन टेक्नोलॉजी के साथ BGMI जैसे गेम्स में 144fps तक स्मूद एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1260x2750 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। यह कॉम्बिनेशन गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतरीन माना जा रहा है।
200MP कैमरा के साथ आएगा iQOO 15R
कैमरा सेटअप भी इस फोन का बड़ा अट्रैक्शन है। इसके रियर में 200MP का प्राइमरी वाइड-एंगल सेंसर दिया गया है, जो हाई-डीटेल फोटोग्राफी और बेहतर क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है। इस फोन के फ्रंट में 32MP कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और लो-लाइट सेल्फी के लिए स्क्रीन फ्लैश फीचर भी मौजूद है।
बड़ी 7600mAh बैटरी के साथ आएगा फोन
बैटरी के मामले में iQOO 15R अपने सेगमेंट में अलग पहचान बना सकता है। इसमें 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से कहीं ज्यादा क्षमता रखती है। इसके बावजूद फोन की मोटाई लगभग 0.79 सेंटीमीटर बताई जा रही है। चार्जिंग के लिए 100W सुपर फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो कम समय में लंबा बैटरी बैकअप दे में मदद करेगा।
छह साल तक मिलते रहेंगे सिक्योरिटी अपडेट
सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह डिवाइस Android v16 पर बेस्ड Funtouch OS 16 (या ग्लोबली OriginOS 6) के साथ आएगा। कंपनी ने चार साल तक मेजर OS अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। साथ ही, IP68 और IP69 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है।
