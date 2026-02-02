पतले फोन में ‘पावर बैंक’ वाली बैटरी, लॉन्च से पहले iQOO 15R की कीमत का खुलासा

संक्षेप: Vivo से जुड़े ब्रैंड iQOO ने कन्फर्म किया है कि इसका नया फोन iQOO 15R भारतीय मार्केट में 24 फरवरी को लॉन्च होगा। इसमें 7600mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलने वाली है।

Feb 02, 2026 10:26 pm IST

iQOO ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन iQOO 15R को लेकर हलचल बढ़ा दी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन का आधिकारिक लॉन्च 24 फरवरी को किया जाएगा। लॉन्च से पहले Amazon पर इसकी एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है, जहां से फोन से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। इस माइक्रोसाइट के फुटनोट सेक्शन ने iQOO 15R की बैटरी, डिजाइन और कीमत को लेकर बड़ा संकेत दिया है।

स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7600mAh की बड़ी बैटरी बताई जा रही है। आमतौर पर इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन काफी मोटे होते हैं, लेकिन iQOO 15R इस मामले में अलग लग रहा है। कंपनी के मुताबिक, फोन की मोटाई केवल 7.9mm होगी, जो इसे 7600mAh बैटरी के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स में सबसे पतला बना सकती है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास है जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ स्लिम डिजाइन भी चाहते हैं।

अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आएगा फोन Amazon लिस्टिंग से यह भी साफ हुआ है कि iQOO 15R को 50,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। यही नहीं, कंपनी का दावा है कि यह फोन इस प्राइस सेगमेंट में सबसे स्टेबल 144Hz BGMI गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। यानी यह डिवाइस खास तौर पर हार्डकोर मोबाइल गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

कीमत और परफॉर्मेंस को देखते हुए iQOO 15R की सीधी टक्कर OnePlus 15R से मानी जा रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 47,999 रुपये है। खास बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है।

लंबे समय तक के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी iQOO 15R मजबूत है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस फोन को चार बड़े Android OS अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आएगा। इसके अलावा, गेमिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसमें Q2 सुपरकंप्यूटिंग फीचर दिया जाएगा, जो BGMI जैसे गेम्स में 144fps को लंबे समय तक स्टेबल बनाए रखने में मदद करेगा।