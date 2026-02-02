Hindustan Hindi News
iQOO 15R India Launch Price Leak Hints Under 50000 rupees get 7600mAh Battery in Slim Design
पतले फोन में ‘पावर बैंक’ वाली बैटरी, लॉन्च से पहले iQOO 15R की कीमत का खुलासा

पतले फोन में ‘पावर बैंक’ वाली बैटरी, लॉन्च से पहले iQOO 15R की कीमत का खुलासा

संक्षेप:

Vivo से जुड़े ब्रैंड iQOO ने कन्फर्म किया है कि इसका नया फोन iQOO 15R भारतीय मार्केट में 24 फरवरी को लॉन्च होगा। इसमें 7600mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलने वाली है। 

Feb 02, 2026 10:22 pm IST
Pranesh Tiwari
iQOO ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन iQOO 15R को लेकर हलचल बढ़ा दी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन का आधिकारिक लॉन्च 24 फरवरी को किया जाएगा। लॉन्च से पहले Amazon पर इसकी एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है, जहां से फोन से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। इस माइक्रोसाइट के फुटनोट सेक्शन ने iQOO 15R की बैटरी, डिजाइन और कीमत को लेकर बड़ा संकेत दिया है।

स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7600mAh की बड़ी बैटरी बताई जा रही है। आमतौर पर इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन काफी मोटे होते हैं, लेकिन iQOO 15R इस मामले में अलग लग रहा है। कंपनी के मुताबिक, फोन की मोटाई केवल 7.9mm होगी, जो इसे 7600mAh बैटरी के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स में सबसे पतला बना सकती है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास है जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ स्लिम डिजाइन भी चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आएगा फोन

Amazon लिस्टिंग से यह भी साफ हुआ है कि iQOO 15R को 50,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। यही नहीं, कंपनी का दावा है कि यह फोन इस प्राइस सेगमेंट में सबसे स्टेबल 144Hz BGMI गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। यानी यह डिवाइस खास तौर पर हार्डकोर मोबाइल गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

कीमत और परफॉर्मेंस को देखते हुए iQOO 15R की सीधी टक्कर OnePlus 15R से मानी जा रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 47,999 रुपये है। खास बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

लंबे समय तक के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट

सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी iQOO 15R मजबूत है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस फोन को चार बड़े Android OS अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आएगा। इसके अलावा, गेमिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसमें Q2 सुपरकंप्यूटिंग फीचर दिया जाएगा, जो BGMI जैसे गेम्स में 144fps को लंबे समय तक स्टेबल बनाए रखने में मदद करेगा।

रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है नया फोन

माना जा रहा है कि iQOO 15R, चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ), 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.59 इंच का OLED पैनल, 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट दिए जाने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस और स्टोरेज के लिए फोन में 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.1 स्टोरेज और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
