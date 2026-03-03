पहली सेल में 4000 रुपये की छूट! 7600mAh बैटरी वाले iQOO 15R पर मिल रही डील

Mar 03, 2026 04:45 pm IST

iQOO 15R भारत में डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिप और 7600mAh की बड़ी बैटरी जैसे फ्लैगशिप फीचर्स दिए गए हैं।

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का नया फोन iQOO 15R अब भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इस फोन को 24 फरवरी को लॉन्च किया था और अब 3 मार्च से इसकी सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पर शुरू हो चुकी है। 45 हजार रुपये से कम में iQOO इस फोन में फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और प्रीमियम फीचर्स दे रहा है। इसकी सबसे खास बात इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जिसे कंपनी ‘Powerful Phone with Perfect Fit’ कह रही है।

iQOO 15R में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 5,000 निट्स तक जाता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहद स्मूद रहने वाला है।

वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। यह प्रोसेसर हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI बेस्ड टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। फोन में 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

ऐसा है iQOO फोन का कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए iQOO 15R में 50MP Sony LYT-700V प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर बैक पैनल पर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग फोन की एक और बड़ी खासियत इसकी 7600mAh बैटरी है, जिसके साथ यूजर्स को लंबा बैकअप मिलेगा। साथ ही 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और फोन में Bypass Charging फीचर भी मिल रहा है, जो गेमिंग के दौरान हीटिंग कम रखने में मदद करता है।

लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और प्रीमियम डिजाइन iQOO 15R, Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी ने 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। डिजाइन की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर यूनीक चेकर्ड टेक्सचर दिया गया है, जो इसे अलग लुक देता है। यह IP68 और IP69 सर्टिफाइड है। यह Triumph Silver और Dark Knight कलर ऑप्शंस में आया है।

मिल रहा है खास ऑफर्स का फायदा iQOO 15R तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें से पहले 8GB+256GB वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है। दूसरे 12GB+256GB वेरियंट की कीमत 47,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB+512GB वेरियंट की कीमत 52,999 रुपये रखी गई है। ऑफर्स की बात करें तो HDFC और Axis Bank कार्ड पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही iQOO/Vivo TWS इयरबड्स (1,899 रुपये में) बंडल ऑफर में दिए जा रहे हैं।