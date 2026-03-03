Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पहली सेल में 4000 रुपये की छूट! 7600mAh बैटरी वाले iQOO 15R पर मिल रही डील

Mar 03, 2026 04:45 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iQOO 15R भारत में डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिप और 7600mAh की बड़ी बैटरी जैसे फ्लैगशिप फीचर्स दिए गए हैं।

पहली सेल में 4000 रुपये की छूट! 7600mAh बैटरी वाले iQOO 15R पर मिल रही डील

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का नया फोन iQOO 15R अब भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इस फोन को 24 फरवरी को लॉन्च किया था और अब 3 मार्च से इसकी सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पर शुरू हो चुकी है। 45 हजार रुपये से कम में iQOO इस फोन में फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और प्रीमियम फीचर्स दे रहा है। इसकी सबसे खास बात इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जिसे कंपनी ‘Powerful Phone with Perfect Fit’ कह रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

IQOO 15R

IQOO 15R

  • check8GB/12GB RAM
  • check6.59 inch Display Size
  • checkAMOLED (1.5K / LTPS)
amazon-logo

₹44999

₹53999

खरीदिये

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹49999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

iQOO 15R में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 5,000 निट्स तक जाता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहद स्मूद रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:ऐपल लाया कम कीमत वाला शानदार आईफोन, मिलेगा 5000 रुपये तक का कैशबैक

वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। यह प्रोसेसर हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI बेस्ड टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। फोन में 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

discount

25% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24714

₹32999

खरीदिये

ऐसा है iQOO फोन का कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए iQOO 15R में 50MP Sony LYT-700V प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर बैक पैनल पर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:क्या सच में वाटरप्रूफ फोन के साथ खेल सकते हैं होली? जवाब चौंका देगा

7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग

फोन की एक और बड़ी खासियत इसकी 7600mAh बैटरी है, जिसके साथ यूजर्स को लंबा बैकअप मिलेगा। साथ ही 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और फोन में Bypass Charging फीचर भी मिल रहा है, जो गेमिंग के दौरान हीटिंग कम रखने में मदद करता है।

लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और प्रीमियम डिजाइन

iQOO 15R, Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी ने 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। डिजाइन की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर यूनीक चेकर्ड टेक्सचर दिया गया है, जो इसे अलग लुक देता है। यह IP68 और IP69 सर्टिफाइड है। यह Triumph Silver और Dark Knight कलर ऑप्शंस में आया है।

ये भी पढ़ें:होली खेलने के बाद ऐसे करना अपने फोन की सफाई! गलती की तो होगा बड़ा नुकसान

मिल रहा है खास ऑफर्स का फायदा

iQOO 15R तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें से पहले 8GB+256GB वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है। दूसरे 12GB+256GB वेरियंट की कीमत 47,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB+512GB वेरियंट की कीमत 52,999 रुपये रखी गई है। ऑफर्स की बात करें तो HDFC और Axis Bank कार्ड पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही iQOO/Vivo TWS इयरबड्स (1,899 रुपये में) बंडल ऑफर में दिए जा रहे हैं।

फोन Amazon, iQOO e-store, चुनिंदा Vivo एक्सक्लूसिव स्टोर्स और Reliance Digital से खरीदा जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Oppo Oppo Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।