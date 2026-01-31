चार साल तक एकदम नए जैसा रहेगा iQOO 15R, दो कलर में होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल

संक्षेप: iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को धूम मचाने के लिए आ रहा है।आईकू ने यह भी कंफर्म किया है कि फोन को चार बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड मिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसे Android 20 तक अपडेट किया जाएगा। इसे छह साल तक रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे।

Jan 31, 2026 04:26 pm IST

iQOO का नया स्मार्टफोन भारत में 24 फरवरी को धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO 15R की। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इसके ब्लैक कलर वेरिएंट को टीज किया था, अब कंपनी ने इसके सॉफ्टवेयर पॉलिसी की जानकारी दे दी है। आईकू का यह फोन लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आ रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने फोन के कुछ खास फीचर्स की भी जानकारी दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

फोन को 6 साल तक मिलेंगे अपडेट iQOO 15R की Amazon माइक्रोसाइट पर अपडेटेड पोस्टर के अनुसार, यह स्मार्टफोन OriginOS 6 के साथ आएगा, जो Android 16 पर बेस्ड है। आईकू ने यह भी कंफर्म किया है कि फोन को चार बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड मिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसे Android 20 तक अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा, फोन को छह साल तक रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। यानी आईकू का यह फोन लंबे समय तक सुरक्षित और नए फीचर्स से लैस रहेगा।

अपडेट पॉलिसी के अलावा, ब्रांड ने कई सॉफ्टवेयर फीचर्स की भी पुष्टि की है, जिसमें iOS और Android दोनों के लिए वन टैप ट्रांसफर, ओरिजिन आइलैंड, क्रॉस-डिवाइस फाइल ट्रांसफर और स्क्रीन मिररिंग शामिल हैं।

प्रोसेसर ने परफॉर्मेंस में गाड़े झंडे अमेजन पर लाइव माइक्रोसाइट पर कंपनी इसके की खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। माइक्रोसाइट के अनुसार, यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। अपकमिंग फोन में ट्रिपल-चिप सेटअप होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट, ग्राफिक्स के लिए एक डेडिकेटेड Q2 सुपरकंप्यूटिंग चिप और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नेटवर्क एन्हांसमेंट चिप शामिल होगी। कंपनी का दावा है कि आईकू 15R ने टेस्टिंग के दौरान में AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 35,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। वीवो के सब-ब्रांड का यह भी कहना है कि उनका नया फोन करीब 36 प्रतिशत बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस और लगभग 46 प्रतिशत बेहतर एनपीयू परफॉर्मेंस प्रदान करेगा।

दो कलर में आएगा फोन हाल ही में, आईकू ने कंफर्म किया अपकमिंग iQOO 15R डार्क नाइट कलर में भी उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी इसे एक ब्लू वेरिएंट में टीज कर रही है, लेकिन अभी तक इस कलर का नाम सामने नहीं आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ब्लैक कलर वेरिएंट में प्लेन रियर पैनल है, वहीं ब्लू कलर वेरिएंट में पीछे की तरफ चेकर पैटर्न है।