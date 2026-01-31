Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo 15r confirmed to come with four android os upgrades and six years of security patches
चार साल तक एकदम नए जैसा रहेगा iQOO 15R, दो कलर में होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल

चार साल तक एकदम नए जैसा रहेगा iQOO 15R, दो कलर में होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को धूम मचाने के लिए आ रहा है।आईकू ने यह भी कंफर्म किया है कि फोन को चार बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड मिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसे Android 20 तक अपडेट किया जाएगा। इसे छह साल तक रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे।

Jan 31, 2026 04:26 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72998

₹76999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

iQOO का नया स्मार्टफोन भारत में 24 फरवरी को धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO 15R की। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इसके ब्लैक कलर वेरिएंट को टीज किया था, अब कंपनी ने इसके सॉफ्टवेयर पॉलिसी की जानकारी दे दी है। आईकू का यह फोन लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आ रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने फोन के कुछ खास फीचर्स की भी जानकारी दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72998

₹76999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

फोन को 6 साल तक मिलेंगे अपडेट

iQOO 15R की Amazon माइक्रोसाइट पर अपडेटेड पोस्टर के अनुसार, यह स्मार्टफोन OriginOS 6 के साथ आएगा, जो Android 16 पर बेस्ड है। आईकू ने यह भी कंफर्म किया है कि फोन को चार बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड मिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसे Android 20 तक अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा, फोन को छह साल तक रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। यानी आईकू का यह फोन लंबे समय तक सुरक्षित और नए फीचर्स से लैस रहेगा।

अपडेट पॉलिसी के अलावा, ब्रांड ने कई सॉफ्टवेयर फीचर्स की भी पुष्टि की है, जिसमें iOS और Android दोनों के लिए वन टैप ट्रांसफर, ओरिजिन आइलैंड, क्रॉस-डिवाइस फाइल ट्रांसफर और स्क्रीन मिररिंग शामिल हैं।

iQOO 15R to Offer 4 Major OS UpgradesiQOO 15R to Offer 4 Major OS Upgrades
ये भी पढ़ें:iPhone यूजर्स खुशखबरी, नए जैसे हो जाएंगे ये पुराने मॉडल, लिस्ट में देखें नाम
ये भी पढ़ें:सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड, ₹399 में 50Mbps और ₹799 में लें 200Mbps स्पीड का मजा

प्रोसेसर ने परफॉर्मेंस में गाड़े झंडे

अमेजन पर लाइव माइक्रोसाइट पर कंपनी इसके की खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। माइक्रोसाइट के अनुसार, यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। अपकमिंग फोन में ट्रिपल-चिप सेटअप होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट, ग्राफिक्स के लिए एक डेडिकेटेड Q2 सुपरकंप्यूटिंग चिप और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नेटवर्क एन्हांसमेंट चिप शामिल होगी। कंपनी का दावा है कि आईकू 15R ने टेस्टिंग के दौरान में AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 35,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। वीवो के सब-ब्रांड का यह भी कहना है कि उनका नया फोन करीब 36 प्रतिशत बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस और लगभग 46 प्रतिशत बेहतर एनपीयू परफॉर्मेंस प्रदान करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

दो कलर में आएगा फोन

हाल ही में, आईकू ने कंफर्म किया अपकमिंग iQOO 15R डार्क नाइट कलर में भी उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी इसे एक ब्लू वेरिएंट में टीज कर रही है, लेकिन अभी तक इस कलर का नाम सामने नहीं आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ब्लैक कलर वेरिएंट में प्लेन रियर पैनल है, वहीं ब्लू कलर वेरिएंट में पीछे की तरफ चेकर पैटर्न है।

फोन में मिल सकते हैं ये खास फीचर्स (संभावित)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 6.59-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक होगा। iQOO 15R में IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग हो सकती है। कैमरे की बात करें तो, इस फोन में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 7,600mAh की बैटरी होगी, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones Amazon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।