Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo 15r confirmed to come in dark knight colour along with blue variant
आ रहा सबसे तेज स्मार्टफोन, AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे; कंपनी ने दिखाए कलर्स

आ रहा सबसे तेज स्मार्टफोन, AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे; कंपनी ने दिखाए कलर्स

संक्षेप:

iQOO ने बताया कि अपकमिंग iQOO 15R डार्क नाइट कलर में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट, जो हाल ही में अमेजन पर लाइव हुई है, से पता चलता है कि iQOO 15R भारत में ब्लू वेरिएंट में भी बेचा जाएगा, लेकिन इस कलर का नाम अभी तक बताया नहीं गया है।

Jan 29, 2026 05:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72998

₹76999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

5% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹57000

₹59999

खरीदिये

iQOO भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी iQOO 15R को लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का ऐलान किया है और माइक्रोसाइट के जरिए धीरे-धीरे इसके कई फीचर्स का भी खुलासा कर चुकी है। अमेजन पर लाइव फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट से पता चलता है कि अपकमिंग फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस होगा और यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज फोन होगा। अब, कंपनी ने iQOO 15R के लिए एक और कलर ऑप्शन को कंफर्म कर दिया है, जिससे पता चलता है कि यह फोन कम से कम दो कलर्स में डेब्यू करेगा। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72998

₹76999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

5% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹57000

₹59999

खरीदिये

iQOO 15R दो कलर में होगा लॉन्च

iqoo 15r confirmed

गुरुवार को, वीवो के सब-ब्रांड ने बताया कि अपकमिंग iQOO 15R डार्क नाइट कलर में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट, जो हाल ही में अमेजन पर लाइव हुई है, से पता चलता है कि iQOO 15R भारत में ब्लू वेरिएंट में भी बेचा जाएगा, लेकिन इस कलर का नाम अभी तक बताया नहीं गया है।

जहां ब्लैक नाइट ऑप्शन प्लेन रियर पैनल के साथ आता है, वहीं ब्लू कलर वाले वेरिएंट में पीछे की तरफ अलग-अलग शेड्स के नीले रंग का चेकर पैटर्न दिखाया गया है। स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल्स जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:आ गया 10,001mAh बैटरी वाला पहला 5G फोन, पूरे 39 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, कीमत
ये भी पढ़ें:Clip जैसे दिखने वाले ईयरबड्स लाया रियलमी, 30 से ज्यादा भाषाओं का ट्रांसलेशन

24 जनवरी को होगा लॉन्च, अमेजन पर मिलेगा

कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को लॉन्च होगा, और Amazon के जरिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह कंफर्म हो गया है कि इस फोन में क्वालकॉम का नया ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है।

AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे

कंपनी ने टीज किया है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। कंपनी का दावा है कि iQOO 15R ने टेस्टिंग के दौरान में AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 35,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। वीवो के सब-ब्रांड का यह भी कहना है कि उनका नया फोन करीब 36 प्रतिशत बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस और लगभग 46 प्रतिशत बेहतर एनपीयू परफॉर्मेंस प्रदान करेगा।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। कैमरा मॉड्यूल चौकोर शेप का होगा। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर फोन के दाईं ओर मेटल फ्रेम में लगे होंगे। हालांकि टेक फर्म ने अभी तक फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में दावा किया है कि अपकमिंग iQOO 15R भारत में सबसे तेज हैंडसेट होगा, जिसकी कीमत 55,000 रुपये से कम होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 6.59-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक होगा। iQOO 15R में IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग हो सकती है। कैमरे की बात करें तो, इस फोन में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 7,600mAh की बैटरी होगी, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।