आ रहा सबसे तेज स्मार्टफोन, AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे; कंपनी ने दिखाए कलर्स

Jan 29, 2026 05:32 pm IST

iQOO भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी iQOO 15R को लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का ऐलान किया है और माइक्रोसाइट के जरिए धीरे-धीरे इसके कई फीचर्स का भी खुलासा कर चुकी है। अमेजन पर लाइव फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट से पता चलता है कि अपकमिंग फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस होगा और यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज फोन होगा। अब, कंपनी ने iQOO 15R के लिए एक और कलर ऑप्शन को कंफर्म कर दिया है, जिससे पता चलता है कि यह फोन कम से कम दो कलर्स में डेब्यू करेगा। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

iQOO 15R दो कलर में होगा लॉन्च

गुरुवार को, वीवो के सब-ब्रांड ने बताया कि अपकमिंग iQOO 15R डार्क नाइट कलर में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट, जो हाल ही में अमेजन पर लाइव हुई है, से पता चलता है कि iQOO 15R भारत में ब्लू वेरिएंट में भी बेचा जाएगा, लेकिन इस कलर का नाम अभी तक बताया नहीं गया है।

जहां ब्लैक नाइट ऑप्शन प्लेन रियर पैनल के साथ आता है, वहीं ब्लू कलर वाले वेरिएंट में पीछे की तरफ अलग-अलग शेड्स के नीले रंग का चेकर पैटर्न दिखाया गया है। स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल्स जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

24 जनवरी को होगा लॉन्च, अमेजन पर मिलेगा कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि iQOO 15R भारत में 24 फरवरी को लॉन्च होगा, और Amazon के जरिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह कंफर्म हो गया है कि इस फोन में क्वालकॉम का नया ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है।

AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे कंपनी ने टीज किया है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। कंपनी का दावा है कि iQOO 15R ने टेस्टिंग के दौरान में AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 35,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। वीवो के सब-ब्रांड का यह भी कहना है कि उनका नया फोन करीब 36 प्रतिशत बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस और लगभग 46 प्रतिशत बेहतर एनपीयू परफॉर्मेंस प्रदान करेगा।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। कैमरा मॉड्यूल चौकोर शेप का होगा। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर फोन के दाईं ओर मेटल फ्रेम में लगे होंगे। हालांकि टेक फर्म ने अभी तक फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में दावा किया है कि अपकमिंग iQOO 15R भारत में सबसे तेज हैंडसेट होगा, जिसकी कीमत 55,000 रुपये से कम होगी।