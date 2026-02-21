इतनी होगी iQOO 15R 5G के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत, 7600mAh बैटरी के साथ आ रहा फोन

iQOO 15R 5G बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि यह फोन भारतीय बाजार में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। iQOO 15R 5G के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये हो सकती है।

iQOO 15R 5G बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि यह फोन भारतीय बाजार में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। Amazon माइक्रोसाइट के जरिए लॉन्च से पहले ही कंपनी इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। यह फोन तेजतर्रार स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिप से लैस होगा और कंपनी ने यह भी दावा किया है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इसकी कीमत जानने के लिए उस्तुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, लॉन्च से ठीक पहले एक नए लीक से फोन के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत सामने आ गई है। इसे खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा, चलिए जानते हैं...

इतनी होगी अलग-अलग वेरिएंट की कीमत टिप्स्टर पैशनेटगीक्ज के एक्स पर फोन की कीमत लीक की है। टिप्स्टर के अनुसार, iQOO 15R 5G के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये हो सकती है। जबकि, इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये हो सकती है।

iQOO 15R 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स आईकू 15R 5G स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस है, जो Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है। कंपनी ने कहना है कि फोन छह साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट और चार साल के एंड्रॉयड ओएस अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि फोन में 100W फ्लैशचार्ज सपोर्ट के साथ एक बड़ी 7,600mAh की बैटरी होगी। हीट को कंट्रोल में रखने के लिए, फोन में 6.5K आइसकोर वीसी कूलिंग सिस्टम शामिल है। इसके वन टैप ट्रांसफर के साथ, यूजर्स कुछ ही सेकंड में एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर ऐप्स, डेटा और फाइलों को तेजी से माइग्रेट कर सकते हैं, जिससे अपग्रेड करना आसान हो जाता है।

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी भी डिस्प्ले की बात करें तो, iQOO 15R 5G में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। कंपनी इसे “EyeCare” डिस्प्ले के तौर पर भी मार्केट कर रही है, जो HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और 5000 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस देता है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में IP68+IP69 रेटिंग, एक अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी और एक IR ब्लास्टर शामिल हैं। डिवाइस ट्रायम्फ सिल्वर और डार्क नाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा।

फोन में दमदार कैमरा भी फोटोग्राफी के लिए, iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-700V प्राइमरी सेंसर है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन है, जिसे 8-मेगापिक्सेल के अल्ट्रा-वाइड लेंस से सपोर्ट मिलता है। फ्रंट कैमरे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फोन में बैकग्राउंड की फालतू चीजों को हटाने के लिए AI इरेज, शीशे की चमक खत्म करने के लिए AI रिफ्लेक्शन इरेज, फोटो में एलिमेंट्स को रीपोजिशन या साइज बदलने के लिए AI मैजिक मूव, बेहतर फ्रेमिंग के लिए बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए AI इमेज एक्सपेंडर और सब्जेक्ट्स को तुरंत निकालने और उन्हें स्टिकर्स या शेयर करने लायक एसेट्स में बदलने के लिए AI इमेज कटआउट जैसे फीचर हैं। AI डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है, जिससे iQOO 15R काम और क्रिएटिविटी दोनों के लिए एक स्मार्ट साथी बन जाता है।