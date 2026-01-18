तहलका मचाने आ रहा यह दमदार फोन, मिल सकती है 200W की चार्जिंग, बैटरी 7000mAh की

संक्षेप: आइकू 15 अल्ट्रा मार्केट में जल्द एंट्री कर सकता है। लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 200 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे सकती है। यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। आइकू के नए फोन में वायरलेस चार्जिंद भी मिस सकती है।

Jan 18, 2026 12:55 pm IST

iQOO मार्केट में अपना एक नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 Ultra है। यह साल 2026 के उन फ्लैगशिप डिवाइसेज में से है, जिसका यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन iQOO 15 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर मार्केट में एंट्री करने वाला है। कंपनी ने आइकू 15 अल्ट्रा की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस अपकमिंग फोन की दमदार बैटरी और चार्जिंग कॉम्बिनेशन को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन हाल ही में यह फोन चीन के 3C सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। इस लिस्टिंग के अनुसार यह फोन 100 वॉट के चार्जर के साथ आएगा। वीबो पर डीसीएस के कई सारे पोस्ट्स के अनुसार यह फोन 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक नई वीबो पोस्ट के अनुसार यह फोन दोगुनी चार्जिंग स्पीड के साथ आएगा। डीसीएस की मानें, तो आइकू 15 अल्ट्रा चीन में फरवरी की शुरुआत में लॉन्च होगा। यह फोन 200 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।