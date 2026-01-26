गजब! 24GB रैम और 7400mAh बैटरी वाले फोन का अगले हफ्ते लॉन्च, फीचर्स लीक

संक्षेप: पावरफुल फीचर्स वाला धाकड़ iQOO स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra चाइनीज मार्केट में अगले हफ्ते लॉन्च होगा। हालांकि, इसके भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Jan 26, 2026 08:10 pm IST

वीवो से जुड़ा ब्रैंड iQOO अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra को लेकर सुर्खियों में है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन अगले हफ्ते 4 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही इसके फुल स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं, जिनसे साफ हो गया है कि यह डिवाइस परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में बड़े ब्रैंड्स को कड़ी टक्कर देने वाला है।

काफी समय से iQOO 15 Ultra के फीचर्स को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। अब टिप्स्टर Digital Chat Station ने फोन के लगभग सभी बड़े स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया है। लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 2K डिस्प्ले, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट, 24GB रैम और 7400mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

गेमिंग कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन iQOO 15 Ultra का लॉन्च पहले चाइनीज मार्केट में होगा, जहां कंपनी ने इसके टीजर जारी किए हैं। इनमें फोन का डिजाइन और कुछ खास एलिमेंट्स नजर आए हैं। फोन के दोनों साइड पर फिजिकल शोल्डर बटन दिए गए हैं, जिन्हें खासतौर से गेमिंग कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस दो कलर ऑप्शंस- 2077 Flowing Orange और 2049 Ice Blue में उपलब्ध होगा।

कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि iQOO 15 Ultra में बड़ा कूलिंग फैन दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि हैवी गेमिंग और लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस टास्क के दौरान भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा, जिससे परफॉर्मेंस स्टेबल बनी रहेगी।

ऐसे होंगे गेमिंग फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले की बात करें तो iQOO 15 Ultra में 6.85-इंच का Samsung 2K LTPO फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें Adaptive Refresh Rate सपोर्ट होगा, जो कंटेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ 24GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह डिवाइस Android 16 आधारित OriginOS 6 पर काम कर सकता है।