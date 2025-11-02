16GB रैम, 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में आ सकता है iQOO 15, इतनी होगी कीमत

संक्षेप: iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। एक टिप्स्टर ने बताया कि iQOO 15 भारत में केवल 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में आ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस फोन की कीमत अपकमिंग OnePlus 15 और यहां तक कि Oppo Find X9 से भी कम होगी।

iQOO फैन्स बेसब्री से iQOO 15 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि भारत में इसे 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले धीरे-धीरे फोन के स्पेसिफिकेशन्स सामने आ रहे हैं। अब एक पॉपुलर टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर बताया कि iQOO 15 भारत में केवल 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में आ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस फोन की कीमत अपकमिंग OnePlus 15 और यहां तक कि Oppo Find X9 से भी कम होगी। बैंक ऑफर्स को शामिल करने के साथ, भारत के लिए इसकी कीमत काफी आक्रामक होने की उम्मीद है (हालांकि उन्होंने सटीक कीमत का उल्लेख नहीं किया)। इससे यह भी हिंट मिलता है कि हमें भारतीय बाजार में 12GB + 256GB वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि चीन में लॉन्च हो चुके OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन यानी करीब 50,000 रुपये है। वहीं, चीन में लॉन्च हो चुके Oppo Find X9 की शुरुआती कीमत 4399 युआन यानी करीब 54,000 रुपये और Oppo Find X9 Pro की शुरुआती कीमत 5299 युआन यानी करीब 65 हजार रुपये के करीब है।

पारस गुगलानी का ट्वीट

भारत में दो कलर्स में आएगा iQOO 15 iQOO ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा, जो नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा और OriginOS 6 (ग्लोबल वर्जन) के साथ आएगा। अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि फोन LPDDR5X अल्ट्रा रैम (9600Mbps तक रीड/राइट स्पीड), UFS 4.1 स्टोरेज, 8,000mm² सिंगल-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम, रे ट्रेसिंग सपोर्ट, iQOO Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाली सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डॉल्बी विजन, नेटिव सुपर रिजॉल्यूशन और 144FPS गेम इंटरपोलेशन को भी सपोर्ट करेगा। फोन के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें व्हाइट लीजेंड एडिशन और अल्फा ब्लैक शामिल हैं।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार) उम्मीद है कि इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।