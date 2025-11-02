Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo 15 tipped to launch india in single 16gb ram and 512gb storage variant check details
16GB रैम, 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में आ सकता है iQOO 15, इतनी होगी कीमत

16GB रैम, 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में आ सकता है iQOO 15, इतनी होगी कीमत

संक्षेप: iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। एक टिप्स्टर ने बताया कि iQOO 15 भारत में केवल 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में आ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस फोन की कीमत अपकमिंग OnePlus 15 और यहां तक कि Oppo Find X9 से भी कम होगी।

Sun, 2 Nov 2025 04:57 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iQOO फैन्स बेसब्री से iQOO 15 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि भारत में इसे 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले धीरे-धीरे फोन के स्पेसिफिकेशन्स सामने आ रहे हैं। अब एक पॉपुलर टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर बताया कि iQOO 15 भारत में केवल 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में आ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस फोन की कीमत अपकमिंग OnePlus 15 और यहां तक कि Oppo Find X9 से भी कम होगी। बैंक ऑफर्स को शामिल करने के साथ, भारत के लिए इसकी कीमत काफी आक्रामक होने की उम्मीद है (हालांकि उन्होंने सटीक कीमत का उल्लेख नहीं किया)। इससे यह भी हिंट मिलता है कि हमें भारतीय बाजार में 12GB + 256GB वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि चीन में लॉन्च हो चुके OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन यानी करीब 50,000 रुपये है। वहीं, चीन में लॉन्च हो चुके Oppo Find X9 की शुरुआती कीमत 4399 युआन यानी करीब 54,000 रुपये और Oppo Find X9 Pro की शुरुआती कीमत 5299 युआन यानी करीब 65 हजार रुपये के करीब है।

पारस गुगलानी का ट्वीट

iqoo 15 india launch date
ये भी पढ़ें:महंगा पड़ेगा रिचार्ज, इस कंपनी ने 36 दिनों तक घटाई प्लान्स की वैलिडिटी, लिस्ट

भारत में दो कलर्स में आएगा iQOO 15

iQOO ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा, जो नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा और OriginOS 6 (ग्लोबल वर्जन) के साथ आएगा। अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि फोन LPDDR5X अल्ट्रा रैम (9600Mbps तक रीड/राइट स्पीड), UFS 4.1 स्टोरेज, 8,000mm² सिंगल-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम, रे ट्रेसिंग सपोर्ट, iQOO Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाली सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डॉल्बी विजन, नेटिव सुपर रिजॉल्यूशन और 144FPS गेम इंटरपोलेशन को भी सपोर्ट करेगा। फोन के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें व्हाइट लीजेंड एडिशन और अल्फा ब्लैक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:500 रुपये से कम में 84 दिन तक वैलिडिटी, 144GB तक डेटा, पैसा वसूल हैं ये 6 प्लान

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार)

उम्मीद है कि इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।

चीन में उपलब्ध iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में, 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।