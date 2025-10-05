खत्म होगा इंतजार, iQOO 15 भारत में जल्द होगा लॉन्च, इसमें दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर iqoo 15 teased in India november launch expected in india, Gadgets Hindi News - Hindustan
खत्म होगा इंतजार, iQOO 15 भारत में जल्द होगा लॉन्च, इसमें दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर

iQOO 15 जल्द भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। जब क्वालकॉम ने पिछले महीने स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप को पेश किया था, तब iQOO इंडिया ने पुष्टि की थी कि वह जल्द ही इस नए चिपसेट से लैस iQOO 15 लॉन्च करेगा। अब आईकू इंडिया ने एक टीजर जारी किया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 11:51 AM
iQOO का एक धांसू फोन जल्द भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO 15 की। जब क्वालकॉम ने पिछले महीने स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप को पेश किया था, तब iQOO इंडिया ने पुष्टि की थी कि वह जल्द ही इस नए चिपसेट से लैस iQOO 15 लॉन्च करेगा। अब आईकू इंडिया ने एक टीजर जारी किया है, जिससे हिंट मिलता है कि फोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, अभी सटीक लॉन्च डेट तो सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि यह फोन भारत में नवंबर में लॉन्च होगा।

भारत में जल्द लॉन्च होगा iQOO 15

iQOO 15 और Neo 11 के इसी महीने चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। iQOO 15 स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर और Neo 11 स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस होगा। फिलहाल यह साफ नहीं है कि Neo 11 जल्द ही भारतीय बाजार में आएगा या नहीं।

आईकू इंडिया का टीजर पोस्टर इस बात का हिंट है कि iQOO 15 जल्द ही देश के पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 फोन में से एक के रूप में लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नए फ्लैगशिप फोन के अगले महीने (नवंबर) से भारतीय बाजार में आने की उम्मीद है। इसलिए, संभावना है कि iQOO 15 इसी महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो सकता है।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 15 में 2K रिजॉल्यूशन वाली 6.85-इंच की सैमसंग एमोलेड स्क्रीन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। मजबूती के लिए, इसमें मेटल फ्रेम और IP68/69 रेटिंग वाली बॉडी होगी। फोन में 7000mAh की बैटरी होगी जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह एंड्रॉयड 16 और ओरिजिनओएस 6 पर चलेगा।

स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर वाले इस फोन के चीन में 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक यूएसबी 4.1 स्टोरेज के साथ आने की उम्मीद है। आगे की तरफ, इसमें 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है, और इसके बैक पैनल पर तीन 50-मेगापिक्सेल कैमरे हो सकते हैं, जिनमें एक पेरिस्कोप टेलीफोटो स्नैपर भी शामिल है।

