7000mah बैटरी, 100W चार्जिंग और एमोलेड डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा iQOO का यह शक्तिशाली फोन

iQOO 15 अगले महीने अक्टूबर में चीन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस फ्लैगशिप फोन के तौर पर लॉन्च हो सकता है। फोन के खास फीचर्स सामने आ गए हैं। iQOO 15 Mini और iQOO 15 Ultra 2026 के दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 01:21 PM
iQOO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO 15 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रांड अगले महीने अक्टूबर में चीन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर सकता है, जबकि iQOO 15 Mini और iQOO 15 Ultra 2026 के दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। आज, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने iQOO 15 के चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स को शेयर किया है। चलिए जानते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने की उम्मीद है।

iQOO 15 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

टिप्स्टर के अनुसार, SM8850 (स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, जिसे पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 कहा जाता था) से लैस iQOO 15 एक 6.8-इंच सैमसंग AMOLED डिस्प्ले से लैस होगा जो 2K रिजॉल्यूशन का सपोर्ट करता है।

परफॉर्मेंस-फोकस्ड इस फ्लैगशिप में लगभग 7000mAh की बैटरी होने की बात कही गई है, जो 100W चार्जिंग सपोर्ट करेगी। लीक में बताया गया है कि फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। इसके टॉप वेरिएंट में 16GB+1TB स्टोरेज होने की उम्मीद है।

पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि iQOO 15 में 50 मेगापिक्सेल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। इस सेटअप में 1/1.5 इंच का प्राइमरी कैमरा और एक पेरिस्कोप कैमरा होगा। हालांकि टिप्स्टर ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सेटअप में एक अल्ट्रा-वाइड स्नैपर भी शामिल होगा। iQOO 15 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक बड़ी हैप्टिक मोटर और डुअल स्पीकर जैसे अन्य फीचर्स भी होने की उम्मीद है। एक पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसमें कंपनी का इन-हाउस गेमिंग चिप भी होगा।

एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अगले साल आने वाले iQOO 15 मिनी में 6.31-इंच का डिस्प्ले, 7000mAh की बैटरी और डाइमेंसिटी 9500+ या स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। वहीं, iQOO 15 Ultra में भी यही स्पेसिफिकेशन्स के साथ बिल्ट-इन कूलिंग फैन और गेमिंग ट्रिगर बटन जैसे एडिशनल फीचर्स होने की उम्मीद है।

