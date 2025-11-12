26 नवंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक, इयरबड्स फ्री

संक्षेप: आइकू 15 भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत लीक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रायोरिटी पास वाले यूजर को iQOO TWS 1e इयरबड्स के साथ डिवाइस पर 12 महीने की एक्सटेंडेड वॉरंटी मिलेगी।

Wed, 12 Nov 2025 01:23 PM

iQOO भारत में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 है। यह फोन 26 नवंबर को इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत लीक हो गई है। एनडीटीवी गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार आइकू 15 की कीमत भारत में लॉन्च ऑफर्स के साथ 60 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। फोन केवल सिंगल वेरिएंट 16जीबी + 512जीबी में आ सकता है।

लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन खरीदने के लिए इच्छुक ग्राहकों के लिए लिमिटेड-टाइम प्रायोरिटी पास इंट्रोड्यूस किया है। ग्राहक इस फोन को 1 हजार रुपये के रिफंडेबल अमाउंट देकर प्री-बुक कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव बेनिफिट पा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रायोरिटी पास वाले यूजर को iQOO TWS 1e इयरबड्स के साथ डिवाइस पर 12 महीने की एक्सटेंडेड वॉरंटी मिलेगी। यह पास 20 नवंबर से पहले आओ, पहले पाओ स्कीम में मिलेगा।

आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स यह कंपनी का पहला फोन होगा, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर पर काम करेगा। फोन में कंपनी सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। ओएस की बात करें, तो यह फोन Origin OS आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करेगा। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इस फोन को पांच साल तक ओएस अपडेट्स और सात साल तक सिक्योरिटी पैच ऑफर करती है।