26 नवंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक, इयरबड्स फ्री

26 नवंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक, इयरबड्स फ्री

संक्षेप: आइकू 15 भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत लीक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रायोरिटी पास वाले यूजर को iQOO TWS 1e इयरबड्स के साथ डिवाइस पर 12 महीने की एक्सटेंडेड वॉरंटी मिलेगी।

Wed, 12 Nov 2025 01:23 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
iQOO भारत में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 है। यह फोन 26 नवंबर को इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत लीक हो गई है। एनडीटीवी गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार आइकू 15 की कीमत भारत में लॉन्च ऑफर्स के साथ 60 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। फोन केवल सिंगल वेरिएंट 16जीबी + 512जीबी में आ सकता है।

लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन खरीदने के लिए इच्छुक ग्राहकों के लिए लिमिटेड-टाइम प्रायोरिटी पास इंट्रोड्यूस किया है। ग्राहक इस फोन को 1 हजार रुपये के रिफंडेबल अमाउंट देकर प्री-बुक कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव बेनिफिट पा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रायोरिटी पास वाले यूजर को iQOO TWS 1e इयरबड्स के साथ डिवाइस पर 12 महीने की एक्सटेंडेड वॉरंटी मिलेगी। यह पास 20 नवंबर से पहले आओ, पहले पाओ स्कीम में मिलेगा।

आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स

यह कंपनी का पहला फोन होगा, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर पर काम करेगा। फोन में कंपनी सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। ओएस की बात करें, तो यह फोन Origin OS आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करेगा। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इस फोन को पांच साल तक ओएस अपडेट्स और सात साल तक सिक्योरिटी पैच ऑफर करती है।

ये भी पढ़ें:108MP कैमरा और 16GB तक की रैम वाला गजब 5G फोन, कीमत अब 10 हजार रुपये से कम

फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 7000mAh की है। गेमिंग के लिए फोन में कंपनी इन-हाउस गेम लाइवस्ट्रीमिंग असिस्टेंट ऑफर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह फ्लैगशिप ग्रेड फोटोग्राफी एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। आइकू के इस फोन की टक्कर वनप्लस 15 और रियलमी GT 8 प्रो से होगी।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
