खुल गया iQOO 15 की कीमत का राज, देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल, यह होगा खास

खुल गया iQOO 15 की कीमत का राज, देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल, यह होगा खास

संक्षेप:

iQOO 15 india price leak: iQOO 15 को भारत और ग्लोबल मार्केट में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले इसकी कीमत लीक हो गई है। कहा जा रहा है कि इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये जबकि 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये हो सकती है।

Fri, 21 Nov 2025 01:42 PM
iQOO 15 के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

टिप्स्टर अभिषेक यादव के एक्स पोस्ट के मुताबिक, iQOO 15 को Amazon India की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। कहा जा रहा है कि यह 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 72,999 रुपये होगी। वहीं, इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये हो सकती है। iQOO 15 को दो कलर ऑप्शन - Alpha और Legend में लिस्ट किया गया था।

iqoo 15 price in india
ये भी पढ़ें:कंफर्म: इस दिन आएगा POCO Pad X1 टैब, स्लिम बॉडी में पावरफुल परफॉर्मेंस

सीधे OnePlus 15 को टक्कर देगा फोन

अगर यह कीमत सही निकली, तो iQOO 15 भी OnePlus 15 के बराबर आ जाएगा। OnePlus 15 के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है। यानी लॉन्च के बाद इसकी सीधा मुकाबला वनप्लस 15 से हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लॉन्च के समय iQOO 13 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 54,999 रखी गई थी। इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये थी।

हाल ही में आईकू इंडिया के सीईओ निपुण मार्या ने हिंट दिया है कि अपकमिंग फ्लैगशिप की कीमत 65,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच होगी, जिसमें लॉन्च ऑफर भी शामिल हैं। यह हैंडसेट की लेटेस्ट कीमत लीक के मुताबिक है।

कीमत बढ़ने की अफवाहों पर उन्होंने ने कहा कि 'अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो (कीमत बढ़ाने का) कोई दूसरा रास्ता नहीं है।' मार्या ने दावा किया कि अगर बढ़ोतरी 5 ​​से 10 परसेंट होती तो कंपनी बढ़ती लागत को झेल लेती। हालांकि, अधिकारी ने आगे कहा, “कोई भी कंपनी ऐसा [60% बढ़ोतरी झेलकर] नहीं चल सकती... यह सच में हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है।”

टिप्स्टर का ट्वीट

ये भी पढ़ें:सबसे कम कीमत में मुड़ने वाला स्मार्टफोन, यहां से लिया तो लगेगा ₹15000 का चूना

फ्री ईयरबड्स और 12 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी

फोन की प्री-बुकिंग 20 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ग्राहक 1,000 रुपये में फोन की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 1899 रुपये कीमत के iQOO TWS मुफ्त मिलेंगे, साथ में ग्राहकों को 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी का भी लाभ मिलेगा।

प्री-बुक करने के लिए:

1. 'Pre-Book Now' पर क्लिक करें।

2. अमेजन पे वॉलेट के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करें।

3. आईकू 15 प्रोडक्ट पेज पर कन्फर्मेशन के लिए चेक करें कि आपका iQOO 15 प्री-बुक हो चुका है।

प्री-बुक्ड iQOO 15 को खरीदने के लि:

1. 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे (28 नवंबर) के बीच Amazon.in पर लॉगिन करें। iQOO 15 को कार्ट में जोड़े।

2. कार्ट में जाकर चेक करें कि दोनों iQOO 15 और iQOO TWS iE1 ईयरबड्स ऐड हो गए हैं या नहीं। फिर कार्ट में जाकर Proceed to buy पर क्लिक करें।

3. जैसे ही आपका पेमेंट सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाए, अपने ऑर्डर सेक्शन में जाकर ऑर्डर स्टेटस चेक करें।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वर्जन के अनुसार)

उम्मीद है कि इसे चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में, 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा। फोन कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लैस होगा।

