iQOO 15 के साथ FREE ईयरबड्स, साथ 12 महीने एक्सटेंडेड वारंटी, प्री-बुकिंग कल से

Wed, 19 Nov 2025 03:32 PM

iQOO का शक्तिशाली फोन iQOO 15 अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। भारत में इसे 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कल (20 नवंबर) से भारत में फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो रही है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी शानदार गिफ्ट्स भी दे रही है। कंपनी के सीईओ निपुण मार्या ने हिंट दिया है कि भारत में फोन की कीमत 65,000 रुपये से 70 हजार रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। एक पॉपुलर टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर बताया था कि iQOO 15 भारत में केवल 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में आ सकता है। बुक करने पर ग्राहकों को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे,चलिए जानते हैं

फ्री ईयरबड्स और 12 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी ग्राहक 1,000 रुपये में फोन की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 1899 रुपये कीमत के iQOO TWS मुफ्त मिलेंगे, साथ में ग्राहकों को 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी का भी लाभ मिलेगा।

प्री-बुक करने के लिए: 1. "Pre-Book Now" पर क्लिक करें।

2. अमेजन पे वॉलेट के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करें।

3. आईकू 15 प्रोडक्ट पेज पर कन्फर्मेशन के लिए चेक करें कि आपका iQOO 15 प्री-बुक हो चुका है।

प्री-बुक्ड iQOO 15 को खरीदने के लिए: 1. 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे (28 नवंबर) के बीच Amazon.in पर लॉगिन करें। iQOO 15 को कार्ट में जोड़े।

2. कार्ट में जाकर चेक करें कि दोनों iQOO 15 और iQOO TWS iE1 ईयरबड्स ऐड हो गए हैं या नहीं। फिर कार्ट में जाकर Proceed to buy पर क्लिक करें।

3. जैसे ही आपका पेमेंट सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाए, अपने ऑर्डर सेक्शन में जाकर ऑर्डर स्टेटस चेक करें।

भारत में दो कलर्स में आएगा iQOO 15 iQOO ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा, जो सबसे तेज स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा। कंपनी ने बताया कि इसका AnTuTu स्कोर 4 मिलियम से ज्यादा होगा। फोन OriginOS पर चलेगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया कि यह फोन 5 साल के ओएस अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल होगा। फोन के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें व्हाइट लीजेंड एडिशन और अल्फा ब्लैक शामिल हैं।

अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि फोन LPDDR5X अल्ट्रा रैम (9600Mbps तक रीड/राइट स्पीड), UFS 4.1 स्टोरेज, भारत का सबसे बड़ा 8,000mm² सिंगल-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम, रे ट्रेसिंग सपोर्ट, iQOO Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाली सैमसंग 2K M14 OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डॉल्बी विजन, नेटिव सुपर रिजॉल्यूशन और 144FPS गेम इंटरपोलेशन को भी सपोर्ट करेगा।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स उम्मीद है कि इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में, 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा। फोन कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लैस होगा।