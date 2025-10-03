पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा

iQOO का नया स्मार्टफोन जल्द चाइनीज मार्केट में पेश किया जाएगा और iQOO 15 से जुड़े लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं। इस फोन में डुअल IP रेटिंग के अलावा नेक्स्ट जेन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है।

Fri, 3 Oct 2025 12:01 PM

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का नया फ्लैगशिप फोन iQOO 15 जल्द ही चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और कंपनी लगातार इस फ्लैगशिप फोन से जुड़ी नई जानकारियां शेयर कर रही है। iQOO 13 के सक्सेसर के तौर पर आने वाला यह फोन कई दमदार फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। अब कंपनी ने कन्फर्म किया है कि iQOO 15 को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, साथ ही इसमें नई जेनरेशन का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा।

iQOO ने चाइनीज माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo पर बताया है कि iQOO 15 को डुअल IP रेटिंग मिली है। IP68 के साथ फोन पूरी तरह डस्टप्रूफ होगा और इसे पानी में लगातार डूबे रहने पर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह IP69 रेटिंग स्मार्टफोन को हाई-टेम्परेचर और हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स से भी सेफ बनाती है। इसका मतलब है कि iQOO 15 एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टिका रहेगा।

नए जेनरेशन का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर iQOO 15 में अपग्रेडेड 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा, जो iQOO 13 में पहली बार देखा गया था। कंपनी का दावा है कि यह स्कैनर पहले से ज्यादा फास्ट और सेफ होगा। खास बात यह है कि यह वेट टच सपोर्ट के साथ आएगा यानी गीली उंगलियों से भी फिंगरप्रिंट अनलॉक किया जा सकेगा।

वायरलेस चार्जिंग और 7,000mAh+ बैटरी भी हाल ही में iQOO ने बताया था कि iQOO 15 सीरीज में पहली बार वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 7000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी दी जाएगी। कंपनी इसमें Global Direct Drive Power Supply 2.0 टेक्नोलॉजी भी पेश करेगी, जिससे बैटरी लाइफ बेहतर होगी और गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा।

ऐसे हैं iQOO 15 के संभावित स्पेसिफिकेशंस iQOO 15 को Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर किया जाएगा। यह 2+6 कोर कॉन्फिगरेशन के साथ आता है और 4.6GHz तक की क्लॉक स्पीड जेनरेट कर सकता है। फोन में 6.85-इंच का 2K 8T LTPO Samsung Everest डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। यह पैनल 6,000 निट्स तक की पीक लोकल ब्राइटनेस और 2,600 निट्स की फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर करेगा। इसके अलावा इसमें 3,200Hz का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स और iQOO का Q3 गेमिंग चिप भी फोन का हिस्सा बन सकता है।