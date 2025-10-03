पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा iQOO 15 may launch with dual IP68 and IP69 rating and next gen fingerprint sensor, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO 15 may launch with dual IP68 and IP69 rating and next gen fingerprint sensor

पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा

iQOO का नया स्मार्टफोन जल्द चाइनीज मार्केट में पेश किया जाएगा और iQOO 15 से जुड़े लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं। इस फोन में डुअल IP रेटिंग के अलावा नेक्स्ट जेन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 12:01 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.84-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66990

₹79900

खरीदिये

पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का नया फ्लैगशिप फोन iQOO 15 जल्द ही चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और कंपनी लगातार इस फ्लैगशिप फोन से जुड़ी नई जानकारियां शेयर कर रही है। iQOO 13 के सक्सेसर के तौर पर आने वाला यह फोन कई दमदार फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। अब कंपनी ने कन्फर्म किया है कि iQOO 15 को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, साथ ही इसमें नई जेनरेशन का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.84-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66990

₹79900

खरीदिये

iQOO ने चाइनीज माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo पर बताया है कि iQOO 15 को डुअल IP रेटिंग मिली है। IP68 के साथ फोन पूरी तरह डस्टप्रूफ होगा और इसे पानी में लगातार डूबे रहने पर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह IP69 रेटिंग स्मार्टफोन को हाई-टेम्परेचर और हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स से भी सेफ बनाती है। इसका मतलब है कि iQOO 15 एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टिका रहेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 13 5G

IQOO 13 5G

  • checkLegend
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹54998

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹50999

₹57999

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

नए जेनरेशन का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर

iQOO 15 में अपग्रेडेड 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा, जो iQOO 13 में पहली बार देखा गया था। कंपनी का दावा है कि यह स्कैनर पहले से ज्यादा फास्ट और सेफ होगा। खास बात यह है कि यह वेट टच सपोर्ट के साथ आएगा यानी गीली उंगलियों से भी फिंगरप्रिंट अनलॉक किया जा सकेगा।

वायरलेस चार्जिंग और 7,000mAh+ बैटरी भी

हाल ही में iQOO ने बताया था कि iQOO 15 सीरीज में पहली बार वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 7000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी दी जाएगी। कंपनी इसमें Global Direct Drive Power Supply 2.0 टेक्नोलॉजी भी पेश करेगी, जिससे बैटरी लाइफ बेहतर होगी और गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:Big Billion Days सेल का आखिरी दिन! ये स्मार्टफोन डील्स मिस कर दीं तो पछताओगे

ऐसे हैं iQOO 15 के संभावित स्पेसिफिकेशंस

iQOO 15 को Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर किया जाएगा। यह 2+6 कोर कॉन्फिगरेशन के साथ आता है और 4.6GHz तक की क्लॉक स्पीड जेनरेट कर सकता है। फोन में 6.85-इंच का 2K 8T LTPO Samsung Everest डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। यह पैनल 6,000 निट्स तक की पीक लोकल ब्राइटनेस और 2,600 निट्स की फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर करेगा। इसके अलावा इसमें 3,200Hz का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स और iQOO का Q3 गेमिंग चिप भी फोन का हिस्सा बन सकता है।

बता दें, iQOO 15 के इस महीने चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी लगातार इसे टीज कर रही है, जिससे साफ है कि यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए एक बड़े अपग्रेड के तौर पर आएगा।

Iqoo Smartphones Smartphone Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.