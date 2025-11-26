Hindustan Hindi News
तीन 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, डस्ट-वाटर प्रोटेक्शन के साथ आया iQOO 15, गेम खेलने पर भी नहीं होगा गरम

तीन 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, डस्ट-वाटर प्रोटेक्शन के साथ आया iQOO 15, गेम खेलने पर भी नहीं होगा गरम

संक्षेप:

iQOO 15 भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और 5G सपोर्ट के साथ फ्लैगशिप रेंज में आया है। जानें इसके फीचर्स, वेरिएंट, कीमत और क्यों इसे गेम्स और रोजमर्रा दोनों के लिए बढ़िया माना जा रहा है।

Wed, 26 Nov 2025 02:19 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
iQOO 15 Launched in India: iQOO ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप मॉडल iQOO 15 लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल और फीचर-रिच स्मार्टफोन है। 7000mAh की दमदार बैटरी, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, नई AI-एनेबल सॉफ़्टवेयर और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स इसे बजट और परफॉर्मेंस दोनों में ही असरदार बनाते हैं। iQOO 15 केवल मैच्मिक स्पेसिफिकेशंस के लिए नहीं, बल्कि रियल-वर्ल्ड यूज (गेमिंग, मल्टी-टास्किंग, लाइटिंग, बैटरी बैकअप) को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक पावर-यूजर हैं गेम खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो iQOO 15 इस समय आपके लिए सबसे किफायती और मजबूत फोन ऑप्शन बन सकता है।

iQOO 15 फोन की भारत में कीमत

iQOO ने iQOO 15 को 64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह फोन दो वेरिएंट में आता है 12GB रैम + 256GB स्टोरेज 72,999 रुपये और 16GB + 512GB स्टोरेज, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है।

ये भी पढ़ें:ब्लैक फ्राइडे सेल में मचा धमाका, iPhone 16 मिल रहा ₹19,000 सस्ता, जानें कैसे

iQOO 15 देश भर में अमेजन इंडिया की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह फोन चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। iQOO 15 फोन पर 7000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 1000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट कूपन भी मिल रहा है।

iQOO 15 अब Amazon पर बिकेगा, प्री-ऑर्डर शुरू

iQOO 15 के खास फीचर्स

iQOO 15 में Qualcomm का लेटेस्ट और पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) प्रोसेसर लगा है, जो एडवांस गेमिंग, मल्टी-टास्किंग और AI-आधारित टूल्स के लिए सक्षम है। इसके साथ एक डेडिकेटेड Q3 गेमिंग चिप भी दी गई है। फोन में 6.85-इंच का Samsung M14 AMOLED पैनल है, 2K+ रिजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इससे स्क्रीन स्क्रॉलिंग, गेमिंग, वीडियो देखने किसी तरह की झिलमिलाहट नहीं होती।

कैमरा सेटअप की बात करें तो iQOO 15 में कंपनी ने पावरफुल ट्रिपल-कैमरा सिस्टम दिया है। इसमें 50MP का OIS-सपोर्टेड मेन कैमरा है, जो कम रोशनी में भी शानदार डिटेल और क्लियर फोटो देता है। इसके साथ 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम, 3.7x लॉसलेस जूम और 10x हाइब्रिड जूम तक सपोर्ट करता है यानी दूर की चीज़ें भी साफ दिखाई देंगी। तीसरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा लैंडस्केप और ग्रुप फोटो के लिए बढ़िया है। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए शानदार क्वालिटी देता है। फोन में AI विजुअल और रिफ्लेक्शन इरेज़ जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं, जो स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में तस्वीरों को और बेहतर बनाते हैं।

iQOO 15 भारत में OriginOS 6 (Android 16 बेस्ड) के साथ आता है यानी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्ज़न, AI-सहायता, ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी। 5G सपोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ आदि कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे जिसका मतलब है तेज इंटरनेट है। iQOO 15 की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000mAh बैटरी है। यह बैटरी सामान्य इस्तेमाल पर 2 दिन तक का बैकअप दे सकती है, और गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग में भी आराम से चलती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग दोनों मिलती है।

ये भी पढ़ें:आपका फोन असली है या नकली? सिर्फ 1 मैसेज में पता लगाएं, नकली होने पर 3 साल की जेल
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
