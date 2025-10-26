खुशखबरी, भारत में इस दिन आएगा iQOO 15, पहली ही सेल में तोड़ डाले बिक्री के सारे रिकॉर्ड

Hindustan Hindi News
संक्षेप: iQOO 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। यह फोन भारतीय बाजार में 27 नवंबर को लॉन्च होगा। बता दें कि चीन में पहली सेल में केवल 4 घंटे के अंदर इसके 1.42 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गए थे। अपकमिंग फोन में क्या है खास, चलिए बताते हैं

Sun, 26 Oct 2025 06:57 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
iQOO 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अब iQOO 15 भारत में धूम मचाने आ रहा है। खुद कंपनी ने इसकी भारतीय लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यह फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है, जहां पहली ही सेल में इसने कंपनी के बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहली सेल में केवल 4 घंटे के अंदर इसके 1.42 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गए थे और इसने पिछले मॉडल यानी iQOO 13 की पूरे दिन के सेल्स फिगर को भी पीछे छोड़ दिया था।

अब कंपनी ने घोषणा की है कि यह फोन भारतीय बाजार में 27 नवंबर को लॉन्च होगा। चूंकि यह चीन में पहले से मौजूद है इसलिए इसके सारे स्पेसिफिकेशन्स हमें पहले से पता है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और खासियत पर...

कंपनी ने बताई इंडिया लॉन्च डेट

iQOO 15 की कीमत

चीन में iQOO 15 की शुरुआती कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 4,199 युआन (लगभग 52,000 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 4,499 युआन(लगभग 56,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,699 युआन (लगभग 58,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,999 युआन (लगभग 62,000 रुपये) है। इसके 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत 5,499 युआन (लगभग 68,000 रुपये) है। भारत में इसकी कीमत कितनी होगी, यह जानने के लिए हमें लॉन्च का इंतजार करना होगा।

iQOO 15 की खासियत

iQOO 15 एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनलओएस 6 पर चलता है। इसमें 2K (1440x3168 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन के साथ 6.85-इंच सैमसंग M14 एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जिसे एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। चिपसेट में दो 4.6 गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस कोर और छह 3.62 गीगाहर्ट्ज सिक्स एफिशिएंसी कोर हैं फोन में 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

फोटोग्राफी के लिए, iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.88) प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल (f/2.65) पेरिस्कोप सेंसर है जो 100x तक डिजिटल जूम देता है, और 50-मेगापिक्सेल (f/2.05) वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट कैमरा भी है। फ्रंट कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। फोन में 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी है। सेफ्टी के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। कनेक्टिविटी के लिए, फोन में ब्लूटूथ 6, डुअल-बैंड वाई-फाई 7, जीपीएस जैसे ऑप्शन हैं। 221 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 163.65×76.80×8.10 एमएम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
