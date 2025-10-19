Hindustan Hindi News
कल आ रहा iQOO 15, लॉन्च से पहले ही सारी डिटेल लीक; कैमरा, बैटरी सब दमदार

संक्षेप: iQOO का पावरफुल स्मार्टफोन iQOO 15 अब बस लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे कल (20 अक्टूबर) को होने वाले इवेंट में चीन में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने इसके लगभग सभी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं

Sun, 19 Oct 2025 10:52 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
iQOO का पावरफुल स्मार्टफोन iQOO 15 अब बस लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे कल (20 अक्टूबर) को होने वाले इवेंट में चीन में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इसके लगभग सभी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। अगर आप भी इस फोन का इंतजार कर रहे हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आईकू का यह नया फोन क्या-क्या पैक करेगा, तो चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्य (संभावित)

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर के हवाले से बताया कि iQOO 15 में सैमसंग M14 LEAD एमोलेड 8T एलटीपीओ डिस्प्ले होने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जो 2K+ (3168x1440 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टिप्स्टर ने खुलासा किया है कि यह 6.85-इंच का पैनल होगा जिसमें फ्लैट डिजाइन और राउंड कॉर्नर होंगे। उन्होंने आगे बताया कि स्क्रीन 1000 निट्स की मैनुअल फुल स्क्रीन ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी। इसमें AR (एंटी-रिफ्लेक्शन) फिल्म होगी और यह एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ इंटीग्रेटेड होगा।

iQOO 15 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, गेमिंग के दौरान बेहतर ग्राफिक्स के लिए Q3 चिप और 7000mAh की बड़ी बैटरी होगी। यह फोन 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

कैमरा सेंसर की बात करें तो, iQOO 15 में आगे की तरफ 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा और इसके बैक पैनल पर 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा जो 1/1.56-इंच सेंसर से लैस होगा। प्राइमरी कैमरे के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा।

लीक के अनुसार, iQOO 15 में कुछ अन्य फीचर भी होंगे जैसे हैप्टिक फीडबैक के लिए 091640 बड़े आकार का एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर, सिमेट्रिकल डुअल स्पीकर, यूएसबी-सी (जनरेशन 3.2) पोर्ट, 8K VC हीट सिंक और IP68/69 रेटिंग। यह OriginOS 6 पर बेस्ड Android 16 के साथ प्री-लोडेड आएगा।

