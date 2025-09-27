iQOO का नया फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी iqoo 15 flagship device photo leaks with key feature and specification, Gadgets Hindi News - Hindustan
iQOO का नया फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

आइकू 15 अगले महीने लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले फोन के फोटो और स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे देने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:39 PM
आइकू मार्केट में अपने नए फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 है। यह फोन अगले महीने चीन में लॉन्च होगा। फोन के इंडिया लॉन्च की टाइमलाइन भी ऑनलाइन लीक हो गई है। टिपस्टर देबायन रॉय (@gadgetsdata) के अनुसार यह फोन भारत में नवंबर या दिसंबर के बीच एंट्री कर सकता है। टिपस्टर ने फोन के फोटो को X पोस्ट में शेयर किया है। साथ ही इसके फीचर्स की भी जानकारी दी है। आइए जानके हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आएगा फोन

टिपस्टर ने फोन का जो फोटो शेयर किया है, उसमें फोन के वाइट कलर वेरिएंट को देखा जा सकता है। फोन के बैक पैनल पर कंपनी लेफ्ट साइड में स्क्वर्कल-शेप का कैमरा मॉड्यूल देने वाली है। टिपस्टर के अनुसार आइकू का यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी इंडिपेंडेंट Q3 ग्राफिक्स चिप के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देने वाली है।

टिपस्टर ने पोस्ट में कहा कि फोन में कंपनी 2K LTPO OLED सैमसंग पैनल ऑफर करने वाली है। यह M14 ल्यूमिनस मटीरियल और ऐंटी - रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आएगा। कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि यह डिस्प्ले144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के टोटल तीन कैमरे मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:₹12500 से कम में खरीदें सैमसंग और एलजी के स्मार्ट टीवी, शाओमी ₹8999 का

फोन में कंपनी 8000mm² VC भी ऑफर करने वावी है। फोन IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OS 6 पर काम करने वाला देश का पहला फोन हो सकता है। बताते चलें कि कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि फोन को प्रीव्यू प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर को ओपन होगा और इसका ग्लोबल लॉन्च 15 अक्टूबर को होगा।

