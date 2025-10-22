Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO 15 first sale more than 142000 units sold in first four hours
7000mAh की बैटरी वाले नए फोन के दीवाने हुए यूजर, चार घंटे में बिक गए 142000 से ज्यादा यूनिट

7000mAh की बैटरी वाले नए फोन के दीवाने हुए यूजर, चार घंटे में बिक गए 142000 से ज्यादा यूनिट

संक्षेप: आइकू 15 को यूजर्स को जबर्दस्त प्यार मिल रहा है और कंपनी के अनुसार पहली सेल शुरू होने के चार घंटो में इस फोन ने 1,42,000 से ज्यादा यूनिट बिक गए हैं। यह पिछले जेनरेशन के डिवाइस से 87 पर्सेंट ज्यादा है। फोन कई जबर्दस्त फीचर्स से लैस है।

Wed, 22 Oct 2025 09:13 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iQOO ने सोमवार को चीन में अपने नए फोन- iQOO 15 को लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद कंपनी ने वीबो पोस्ट करके बताया कि इस फोन में 30 मिनट में ही आइकू 13 के पूरे दिन की सेल को पीछे छोड़ दिया है। अब कंपनी ने एक और वीबो पोस्ट करके iQOO 15 के पहले चार घंटे की सेल की जानकारी दी है। आइकू के इस फोन को यूजर्स को जबर्दस्त प्यार मिल रहा है और कंपनी के अनुसार पहली सेल शुरू होने के चार घंटो में इस फोन ने 1,42,000 से ज्यादा यूनिट बिक गए हैं। यह पिछले जेनरेशन के डिवाइस से 87 पर्सेंट ज्यादा है। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि यह फोन लॉन्च से तुरंत बाद बिना किसी प्री-ऑर्डर सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया था।

आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X Ultra Pro रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। आइकू 15 स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर काम करता है। फोन में Q3 गेमिंग चिप भी है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन OIS सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:कड़कड़ाती ठंड से बचाएगा शाओमी का नया स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, कीमत भी कम

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6.0 पर काम करता है। यह डिवाइस IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ Hi-Fi ऑडियो भी दिया गया है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Iqoo Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।