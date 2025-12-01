Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO 15 featuring 7000mah battery and three 50mp camera all set to on sale today
7000mAh की बैटरी और 50MP के तीन कैमरे वाले फोन की पहली सेल, मिलेगा ₹7 हजार तक का डिस्काउंट

7000mAh की बैटरी और 50MP के तीन कैमरे वाले फोन की पहली सेल, मिलेगा ₹7 हजार तक का डिस्काउंट

संक्षेप:

iQOO 15 की आज पहली सेल है। फोन 16जीबी तक की रैम के साथ आता है। पहली सेल में आप इस 7 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए 50MP के तीन कैमरे दिए गए हैं।

Mon, 1 Dec 2025 11:06 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72999

खरीदिये

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹72999

और जाने

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹69990

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

आइकू का नया स्मार्टफोन- iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च हुआ था। आज इस फोन की पहली सेल है। यह डिवाइस दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसे आप अमेजन इंडिया के अलावा कंपनी के ई-स्टोर और वीवो के एक्सक्लूसिव स्टोर्स से खरीद सकेंगे। फोन दो वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आता है। इसके 12जीबी रैम वाले वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72999

खरीदिये

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹72999

और जाने

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹69990

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

वहीं, इसके 16जीबी वाले वेरिएंट के लिए आपको 79,999 रुपये खर्च करने होंगे। लॉन्च ऑफर में आप इस फोन को 7 हजार रुपये तक के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे जैसे धांसू फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.85 इंच का 2K+ डिस्प्ले दे रही है। यह कर्व्ड सैमसंग M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 512जीबी UFS 4.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के इन फोन पर तगड़ा ऑफर, ₹17 हजार तक की छूट, सबसे सस्ता मात्र 6799 का

फोन की बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Iqoo Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।