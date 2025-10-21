7000mAh की बैटरी और 100W चार्जिंग वाला नया फोन हुआ लॉन्च, मिलेंगे 50MP के तीन कैमरे

संक्षेप: iQOO 15 लॉन्च हो गया है। यह फोन 7000mAh की बैटरी और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग से लैस है। फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे दिए गए है। फोन का प्रोसेसर भी पावरफुल है। साथ ही इसमें 144Hz का डिस्प्ले दिया गया है।

आइकू का नया फोन लॉन्च हुआ है। कंपनी के इस नए फोन का नाम iQOO 15 है। यह फोन अभी चीन में लॉन्च हुआ है। आइकू ने इस फोन का Honor of Kings 10th Anniversary Collector’s Edition भी लॉन्च किया है। आइकू 15 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। चीन में फोन की शुरुआती कीमत 4199 युआन (करीब 51780 रुपये) है। फोन की सेल चीन में शुरू हो गई है। यह डिवाइस भारत में नवंबर में लॉन्च होने वाला है। आइकू 15 में कंपनी 7000mAh की बैटरी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में।

आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 3168×1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड सैमसंग M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डॉल्बी विजन सपोर्ट वाले इस फोन के डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। यह फोन 16जीबी तक की LPDDR5X Ultra Pro रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है, जो Q3 गेमिंग चिप के साथ आता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी OIS सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दे रही है।