अब भारत में धूम मचाएगा iQOO 15, इन दो कलर्स में होगा लॉन्च, मिलेगा दमदार प्रोसेसर

iQOO 15 चीन में लॉन्च हो चुका है और अब यह फोन भारतीय बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार है। यह फोन भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। फोन के भारतीय वर्जन के स्पेसिफिकेशन और कीमत अभी भी गुप्त हैं, लेकिन एक टीजर के अनुसार, यह फोन हाल ही में लॉन्च हुए चीनी वर्जन की तरह ही 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और Q3 गेमिंग चिप से लैस होगा। फोन की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी अमेजन पर लाइव है, जहां कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को टीज किया है। अब कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी ने भारत में इसकी उपलब्धता की पुष्टि करते हुए खुलासा किया है कि iQOO 15 भारत में सिल्वर रंग में उपलब्ध होगा। अब, कंपनी ने यह भी बता दिया है कि फोन डार्क कलर ऑप्शन में भी आएगा।

iQOO 15 भारत में कम से कम दो रंगों में उपलब्ध होगा अमेजन ने अपनी iQOO 15 माइक्रोसाइट को अपडेट करके खुलासा किया है कि यह फोन भारत में कम से कम दो कलर्स में उपलब्ध होगा। पहले, फोन को देश में केवल सिल्वर कलर में आने की जानकारी दी गई थी। अब, कंपनी ने पुष्टि की है कि यह ब्लैक कलर में भी उपलब्ध होगा।

चीन में, यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेजेंडरी एडिशन (सिल्वर), ट्रैक एडिशन (ब्लैक), लिंग्युन (ग्रे) और वाइल्डरनेस (ग्रीन) जैसे कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि, कंपनी ने भारत के लिए इसकी जानकारी नहीं दी है। इसे चीन में 20 अक्टूबर को CNY ​​4,199 (लगभग 52,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जिसमें 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है।

26 नवंबर को भारत में डेब्यू करेगा iQOO 15 आईकू इंडिया के हेड निपुण मार्या ने हाल ही में घोषणा की है कि यह फोन 26 नवंबर को देश में लॉन्च किया जाएगा। iQOO 15 का भारतीय वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप, LPDDR5x अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज से लैस होगा। इसमें चीनी वेरिएंट की तरह ही Q3 सुपरकंप्यूटिंग गेमिंग चिप भी होगी। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 के साथ आएगा।

भारत में iQOO 15 में 2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा, जो 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट प्रदान करेगा। यह रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करेगा। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, इसमें 8000 वर्ग मिमी सिंगल-लेयर वेपर चैंबर प्लेट होने की बात कही गई है।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार) उम्मीद है कि इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है, जिसमें 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है।