Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iQOO 15 breaks all sale records as all units sold in just 30 minutes in china
केवल 30 मिनट में बिक गए सारे यूनिट्स, इस फोन तोड़ डाले सारे पुराने रिकॉर्ड

केवल 30 मिनट में बिक गए सारे यूनिट्स, इस फोन तोड़ डाले सारे पुराने रिकॉर्ड

संक्षेप: वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का फ्लैगशिप फोन iQOO 15 चीन में लॉन्च हो गया है। इस फोन ने सेल से जुड़ा नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके सारे यूनिट्स केवल 30 मिनट में ही बिक गए। 

Tue, 21 Oct 2025 08:57 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्मार्टफोन मेकर iQOO ने चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। कंपनी का नया गेमिंग फ्लैगशिप iQOO 15 लॉन्च होते ही यूजर्स के बीच ऐसा क्रेज बना कि केवल 30 मिनट में इसकी सेल्स ने iQOO 13 की पूरे दिन की सेल को पीछे छोड़ दिया। यह फोन बाद में भारतीय मार्केट में बाद में लॉन्च किया जाएगा और भारत में भी इसे ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है।

क्यों है iQOO 15 इतना खास?

दरअसल, यह स्मार्टफोन गेमर्स और पावर यूजर्स दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Q3 गेमिंग को-प्रोसेसर इसे एक मिनी गेमिंग बीस्ट बना देते हैं। iQOO का दावा है कि यह फोन 2K रिजॉल्यूशन पर 144FPS गेमिंग और 120FPS रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, जो अब तक केवल हाई-एंड PCs में देखने को मिलता था।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपके फोन में कब आएगा OriginOS 6?

ऐसे हैं iQOO 15 के स्पेसिफिकेशंस

iQOO 15 को लेकर यूजर्स के बीच चर्चा सिर्फ प्रोसेसर की वजह से नहीं है, बल्कि इसके बाकी फीचर्स भी इसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। इस फोन में 6.85-इंच 2K Samsung Everest AMOLED डिस्प्ले 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है। इसमें Sony IMX882 सेंसर+3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (100x डिजिटल जूम तक सपोर्ट के साथ) दिया गया है।

लंबे बैकअप के लिए इस फोन में 7000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन को 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी वाले इस फोन पर TUV Rheinland Eye Protection सर्टिफिकेशन ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Samsung अब नहीं लॉन्च करेगा ये वाला फोन, मार्केट में ग्राहक ना मिलना बना वजह

अग्रेसिव प्राइसिंग पर आया है फोन

फोन की शुरुआती कीमत 4,199 युआन (लगभग 51,900 रुपये) रखी गई है। हालांकि, लिमिटेड टाइम लॉन्च ऑफर में इसे सिर्फ 3,699 युआन (करीब 45,700 रुपये) में खरीदा जा सकता है। ऐसे में यह फोन गेमिंग सेगमेंट में बेहद अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आया है, जो इसे एक ‘वैल्यू फ्लैगशिप’ बनाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Iqoo Smartphones Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।