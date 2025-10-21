केवल 30 मिनट में बिक गए सारे यूनिट्स, इस फोन तोड़ डाले सारे पुराने रिकॉर्ड

संक्षेप: वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का फ्लैगशिप फोन iQOO 15 चीन में लॉन्च हो गया है। इस फोन ने सेल से जुड़ा नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके सारे यूनिट्स केवल 30 मिनट में ही बिक गए।

स्मार्टफोन मेकर iQOO ने चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। कंपनी का नया गेमिंग फ्लैगशिप iQOO 15 लॉन्च होते ही यूजर्स के बीच ऐसा क्रेज बना कि केवल 30 मिनट में इसकी सेल्स ने iQOO 13 की पूरे दिन की सेल को पीछे छोड़ दिया। यह फोन बाद में भारतीय मार्केट में बाद में लॉन्च किया जाएगा और भारत में भी इसे ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है।

क्यों है iQOO 15 इतना खास? दरअसल, यह स्मार्टफोन गेमर्स और पावर यूजर्स दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Q3 गेमिंग को-प्रोसेसर इसे एक मिनी गेमिंग बीस्ट बना देते हैं। iQOO का दावा है कि यह फोन 2K रिजॉल्यूशन पर 144FPS गेमिंग और 120FPS रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, जो अब तक केवल हाई-एंड PCs में देखने को मिलता था।

ऐसे हैं iQOO 15 के स्पेसिफिकेशंस iQOO 15 को लेकर यूजर्स के बीच चर्चा सिर्फ प्रोसेसर की वजह से नहीं है, बल्कि इसके बाकी फीचर्स भी इसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। इस फोन में 6.85-इंच 2K Samsung Everest AMOLED डिस्प्ले 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है। इसमें Sony IMX882 सेंसर+3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (100x डिजिटल जूम तक सपोर्ट के साथ) दिया गया है।

लंबे बैकअप के लिए इस फोन में 7000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन को 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी वाले इस फोन पर TUV Rheinland Eye Protection सर्टिफिकेशन ऑफर किया जा रहा है।