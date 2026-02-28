Hindustan Hindi News
₹4 हजार सस्ते में मिल रहा 7000mAh की बैटरी वाला फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का, आज आखिरी मौका

Feb 28, 2026 10:29 am IST Kumar Prashant Singh
आप iQOO के इस फोन को अमेजन की धाकड़ डील में 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आज इस धमाकेदार ऑफर का आखिरी दिन है। फोन 7000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे से लैस है।

7000mAh की बैटरी वाला धांसू 5G स्मार्टफोन 4 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। हम जिस फोन की बात कर रहे हैं, उसका नाम iQOO 15 है। 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 72998 रुपये है। आप इस फोन को अमेजन की धाकड़ डील में 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आज इस धमाकेदार ऑफर का आखिरी दिन है। आप आइकू के इस फोन को 3649 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे और 7000mAh की बैटरी दे रही है। यह फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

आइकू 15 स्मार्टफोन में आपको 6.85 इंच का 2K+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहे इस कर्व्ड डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 512जीबी UFS 4.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट ऑ। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है।

iqoo
ये भी पढ़ें:₹8 हजार से कम के दो पावरफुल फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, बैटरी 7000mAh तक की

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात है कि फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:90 दिन बाद कराएं मोबाइल रिचार्ज, 20GB एक्सट्रा डेटा फ्री, 2000GB स्टोरेज भी

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, जीपएस, यूएसबी टाइप-C 3.2 जेन 1 और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन दो कलर ऑप्शन- लीजेंड और ऐल्फा में आता है। आइकू के इस फोन का AnTuTu स्कोर 4 मिलियन से ज्यादा है। हेवी गेमिंग के दौरान फोन गर्म न हो, इसके लिए इसमें 8K VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ फोन बंद करने के काम नहीं आता Power Button, ये सेटिंग बदलते ही होगा कमाल
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

