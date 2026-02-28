₹4 हजार सस्ते में मिल रहा 7000mAh की बैटरी वाला फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का, आज आखिरी मौका

Feb 28, 2026 10:29 am IST

आप iQOO के इस फोन को अमेजन की धाकड़ डील में 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आज इस धमाकेदार ऑफर का आखिरी दिन है। फोन 7000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे से लैस है।

7000mAh की बैटरी वाला धांसू 5G स्मार्टफोन 4 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। हम जिस फोन की बात कर रहे हैं, उसका नाम iQOO 15 है। 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 72998 रुपये है। आप इस फोन को अमेजन की धाकड़ डील में 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आज इस धमाकेदार ऑफर का आखिरी दिन है। आप आइकू के इस फोन को 3649 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे और 7000mAh की बैटरी दे रही है। यह फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स आइकू 15 स्मार्टफोन में आपको 6.85 इंच का 2K+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहे इस कर्व्ड डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 512जीबी UFS 4.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट ऑ। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात है कि फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।