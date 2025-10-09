20 अक्टूबर को आएगा iQOO का यह दमदार फोन, प्रोसेसर जबर्दस्त, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

आइकू 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। यह फोन 20 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देने वाली है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे और 7000mAh की बैटरी से लैस हो सकता है।

Thu, 9 Oct 2025 11:27 AM

आइकू का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। यह फोन चीन में 20 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। आइकू ने कहा कि फोन की सेल भी लॉन्च के दिन ही शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे देने वाली है। इसके अलावा इस फोन में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देखने को मिलेगा।

iQOO 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.85 इंच का 2K सैमसंग फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले 508 PPI वाला होगा और इसमें आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट भी मिलेगा। डिस्प्ले का टच सैंप्लिंग रेट 3200Hz का होगा। शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें कंपनी Q3 चिपसेट भी देगी, जो 144 fps के साथ 2K रेजॉलूशन ऑफर करेगा।

कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार फोन में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल होगा, जो 100x जूम ऑफर करेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर काम करेगा।