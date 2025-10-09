20 अक्टूबर को आएगा iQOO का यह दमदार फोन, प्रोसेसर जबर्दस्त, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी iqoo 15 all set to launch on 20th october will offer snapdragon 8 elite gen 5 processor, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iqoo 15 all set to launch on 20th october will offer snapdragon 8 elite gen 5 processor

20 अक्टूबर को आएगा iQOO का यह दमदार फोन, प्रोसेसर जबर्दस्त, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

आइकू 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। यह फोन 20 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देने वाली है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे और 7000mAh की बैटरी से लैस हो सकता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:27 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.84-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

20 अक्टूबर को आएगा iQOO का यह दमदार फोन, प्रोसेसर जबर्दस्त, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

आइकू का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस अपकमिंग फोन का नाम iQOO 15 है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। यह फोन चीन में 20 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। आइकू ने कहा कि फोन की सेल भी लॉन्च के दिन ही शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे देने वाली है। इसके अलावा इस फोन में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देखने को मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.84-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

iQOO 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.85 इंच का 2K सैमसंग फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले 508 PPI वाला होगा और इसमें आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट भी मिलेगा। डिस्प्ले का टच सैंप्लिंग रेट 3200Hz का होगा। शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें कंपनी Q3 चिपसेट भी देगी, जो 144 fps के साथ 2K रेजॉलूशन ऑफर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Vivo X200

Vivo X200

  • checkNatural Green
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹65999

₹74999

खरीदिये

Vivo X200 5G

Vivo X200 5G

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

iqoo

कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार फोन में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल होगा, जो 100x जूम ऑफर करेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर काम करेगा।

ये भी पढ़ें:इंटरनेट यूजर्स के ऊपर हाई-रिस्क कैटिगरी का खतरा, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। फोन वॉटरप्रूफ बॉडी के साथ आ सकता है। फोन की बैटरी में कहा जा रहा है कि यह 7000mAh की होगी, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। यह फोन वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर कर सकता है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको सिम्मेट्रिकल ड्यूल स्पीकर देखने को मिल सकते हैं।

Iqoo Smartphones Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.