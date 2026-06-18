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ग्राहकों को झटका, महंगे हो सकते हैं iPhone, MacBook; ₹26000 तक बढ़ेंगे प्रो मॉडल के दाम

Arpit Soni मिंट
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Apple CEO Tim Cook ने घोषणा की कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएगी ताकि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत की भरपाई की जा सके। कहा जा रहा है कि Pro मॉडल की कीमत में 25000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

ग्राहकों को झटका, महंगे हो सकते हैं iPhone, MacBook; ₹26000 तक बढ़ेंगे प्रो मॉडल के दाम

अगर आप भी Apple iPhone या फिर MacBook खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी खरीद लीजिए। खबर है कि ऐप्पल डिवाइस महंगे हो सकते हैं। खुद Apple Inc. के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को घोषणा की कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएगी ताकि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत की भरपाई की जा सके। कुक ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' से कहा, "दुर्भाग्य से, कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। हम लागत में हुई भारी बढ़ोतरी के असर को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को इस बढ़ोतरी से बचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति ऐसी हो गई है जिसे और नहीं संभाला जा सकता।"

हालांकि, कुक ने कीमतों में होने वाली इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के समय या पैमाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, और न ही यह बताया कि किन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी। एक रिसर्च फर्म का अनुमान है कि अगर ऐप्पल बढ़ी हुई कीमतों को बोझ ग्राहकों पर डालती है, तो अगले iPhone Pro मॉडल की कीमत में लगभग $270 (लगभग 25,500 रुपये) की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी का अगला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च सितंबर में होने की उम्मीद है, जब वह iPhone 18 Series पेश करेगी; इसमें एक नया फोल्डेबल iPhone भी शामिल हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल बहुत जल्द, खासकर मैक और आईपैड के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। पिछले महीने लॉन्च इवेंट के बीच कंपनी ने मैक मिनी की शुरुआती कीमत बढ़ा दी थी।

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ऐप्पल के लिए मेमोरी और स्टोरेज की कीमतें दोनों मुद्दे हैं: कुक

कुक ने कहा कि मेमोरी और स्टोरेज दोनों की कीमतें कंपनी के लिए एक मुद्दा है; हालांकि उन्होंने विशेष रूप से DRAM बाजार पर ध्यान केंद्रित किया और AI सर्वर के लिए उपयोग की जाने वाली तथाकथित हाई-बैंडविड्थ मेमोरी में बढ़ते एलोकेशन पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में सप्लाई कम है जब कंज्यूमर डिवाइस खरीदना चाहते हैं और मेमोरी बनाने वाली कंपनियां कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए मेमोरी की कीमतें और सप्लाई का सही स्तर पर आना बहुत जरूरी है। असल बात यही है।"

मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मांग में जबर्दस्त उछाल

AI कंपनियों की तरफ से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है, जिससे कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि iPhone बनाने वाली कंपनी को अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए अपने प्रॉडक्ट्स की कीमतें काफी बढ़ानी पड़ सकती हैं। रिसर्च फर्म टेकइनसाइट्स का अनुमान है कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखते हुए बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालती है, तो अगले iPhone Pro मॉडल की कीमत में लगभग $270 (लगभग 25,500 रुपये) की बढ़ोतरी हो सकती है।

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2025 से, जब Google, Microsoft, Meta और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कैपिटल खर्च के बजट में भारी बढ़ोतरी की घोषणा करनी शुरू की, तब से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की कीमत 4 गुना बढ़ गई है। टेकइनसाइट्स का अनुमान है कि 2027 तक दोनों की कीमतें बढ़ती रहेंगी।

कुक, जिन्होंने अपने पूरे करियर में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में काम किया है - जिसमें Apple से जुड़ने से पहले IBM और Compaq में काम करना भी शामिल है - ने कहा कि उन्होंने कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी कभी नहीं देखी और इसे "सौ साल में एक बार आने वाली बाढ़" जैसा बताया।

चीन में प्रमुख घरेलू मेमोरी और स्टोरेज निर्माता हैं

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने प्रमुख घरेलू मेमोरी और स्टोरेज निर्माता विकसित किए हैं; हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियों को आम तौर पर उनके साथ जुड़ने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, कुक ने कहा, "सब कुछ मेज पर होना चाहिए," उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि हमें सभी सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए।”

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ऐप्पल अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करेगा

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐप्पल मेमोरी सप्लाई की कमी को दूर करने में मदद के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, हालांकि उन्होंने कोई खास योजना नहीं बताई। उन्होंने कहा, "हम समाधान का हिस्सा बनने के लिए अपनी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करने को तैयार हैं।" "जाहिर है, ज्यादा क्षमता की जरूरत है।" हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐप्पल अपने कैश रिजर्व या चिप-डिजाइन की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके अपनी मेमोरी या स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का इरादा नहीं रखता है।

ेचूंकि कुक सितंबर में कंपनी की कमान जॉन टर्नस को सौंपने वाले हैं, इसलिए यह देखना बाकी है कि क्या उनके जाने से पहले कंपनी कीमत बढ़ाने की घोषणा करेगी।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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