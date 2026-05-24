चोरी हो जाए iPhone तो सतर्क रहना, लोगों को ऐसे फंसा रहे घोखेबाज; मत करना यह गलती

iPhone users at High Risk: इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक बेहद शातिर फिशिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी है। इस कैंपेन में ऐप्पल टेक सपोर्ट बनकर उन आईफोन iPhone यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनके डिवाइस खो गए हैं या चोरी हो गए हैं।

iPhone users at High Risk: Apple iPhone यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। धोखेबाजों ने आईफोन यूजर्स को निशाना बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर आप भी आईफोन चला रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक बेहद शातिर फिशिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी है। इस कैंपेन में ऐप्पल टेक सपोर्ट बनकर उन आईफोन iPhone यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनके डिवाइस खो गए हैं या चोरी हो गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली I4C एजेंसी ने कहा कि ऐप्पल सपोर्ट बनकर धोखाधड़ी करने वाले लोग पीड़ितों की गुम हुई डिवाइस को ढूंढने या सुरक्षित करने की अर्जेंसी का फायदा उठाने के लिए फिशिंग लिंक वाले भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, "ये मैसेज असली 'Find My iPhone' या Apple Support नोटिफिकेशन जैसे ही लगते हैं और यूजर्स को नकली ऐप्पल लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिन्हें Apple ID क्रेडेंशियल और One-Time Passwords (OTP) चुराने के लिए डिजाइन किया गया है।"

इसमें कहा गया है कि एक बार सुरक्षा में सेंध लगने के बाद, हमलावर पीड़ितों के अकाउंट तक अनऑथराइज्ड एक्सेस बना लेते हैं और उनके चोरी हुए डिवाइस से जुड़ी ऐप्पल आईडी को हटा देते हैं।

सेफ रहने के लिए करें ये काम I4C ने कहा, "SMS (खासकर इंटरनेशनल SMS हेडर से) या बिना मांगे मिले मैसेज के जरिए आए लिंक पर क्लिक करने से बचें, और अपनी जानकारी (क्रेडेंशियल्स) डालने से पहले URL को ध्यान से देखें।" यूजर्स से आग्रह किया कि ऐसी रिकवरी के लिए वे केवल ऐप्पल के आधिकारिक "Find Devices" सर्विस पेज पर ही भरोसा करें। संदिग्ध मैसेज/कॉल आया तो तुरंत इग्नोर करें और खुद Apple की ऑफिशियल साइट से वेरीफाई करें।

सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी सतर्कता है, घबराहट में लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा चेक करें। अगर Apple ID compromise हो गया लगे तो तुरंत पासवर्ड चेंज करें और 2FA चेक करें। 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। इसके अलावा Apple को SMS का स्क्रीनशॉट लेकर reportphishing@apple.com (mailto:reportphishing@apple.com) पर भेजें। ऐप्पल कभी SMS/मैसेज पर OTP, पासवर्ड या credentials नहीं मांगता, इसिलए कोई भी अनजान मैसेज या कॉल में ये जानकारी शेयर न करें।

1. किसी भी SMS लिंक पर क्लिक न करें - खासकर अगर फोन लॉस्ट/स्टोल होने के बाद "फाइंड माय फोन" या ऐप्पल सपोर्ट का मैसेज आए, जिसमें लिंक हो।

- ये मैसेज अर्जेंट लगते हैं (जैसे डिवाइस मिल गया, डेटा इरेज करने के लिए तुरंत क्लिक करें) लेकिन ज्यादातर फर्जी होते हैं।

2. हमेशा ऑफिशियल तरीके से चेक करें - Find My Device के लिए सीधे https://www.icloud.com/find पर जाकर लॉगिन करें (SMS लिंक से कभी नहीं)।

- ऐप्पल सपोर्ट की जरूरत हो तो ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से संपर्क करें।

3. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) हमेशा चालू रखें - स्ट्रांग, यूनिक पासवर्ड यूज करें।

- डिवाइस को लेटेस्ट latest iOS अपडेट रखें।