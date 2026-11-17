iPhone चोरी या गुम होने के बाद अगर आपके पास फोन मिलने या Find My iPhone से जुड़ा कोई मैसेज आता है तो सावधान रहें। साइबर ठग Apple Support बनकर फर्जी SMS और लिंक भेज रहे हैं। जान लीजिए कैसे फंसाया जा रहा इस स्कैम में:

चोरी हुआ iPhone वापस पाने की जल्दी पड़ सकती है भारी, ठग ऐसे बना रहे हैं लोगों को निशाना

अगर आपका iPhone कभी चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो जाहिर है कि आप उसे वापस पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जरा संभलकर! फोन ढूंढने की इसी जल्दबाजी का फायदा साइबर ठग उठा सकते हैं। इन दिनों iPhone यूजर्स को निशाना बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें ठग Apple Support या Find My iPhone के नाम से फर्जी SMS भेजते हैं। मैसेज में दावा किया जाता है कि आपका खोया हुआ iPhone मिल गया है या उसकी लोकेशन का पता चल गया है।

इसके बाद फोन की जानकारी देखने या उसे वापस पाने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर लिंक खोलता है, उसके सामने Apple की वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट आ जाती है। यहां Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी जानकारी मांगी जाती है। अगर यूजर ने ये जानकारियां दे दीं तो उसका Apple अकाउंट साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है। इस तरह की ठगी को लेकर गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर एजेंसी I4C ने चेतावनी जारी की है। इस वजह से आपके लिए भी इस स्कैम के बारे में जानना जरूरी है।

Apple ID और OTP चुराने के लिए बनाया जाता है नकली पेज इस स्कैम में ठग ऐसी वेबसाइट तैयार करते हैं जो देखने में Apple की असली वेबसाइट जैसी लगती है। यहां Apple ID और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। कई बार इसके बाद यूजर से OTP या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी मांगा जाता है। यूजर को लगता है कि फोन वापस पाने के लिए यह वेरिफिकेशन जरूरी है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे अपनी जानकारी डाल देता है।

I4C की चेतावनी के मुताबिक, इस तरह अकाउंट का एक्सेस मिलने के बाद अपराधी चोरी हुए डिवाइस से जुड़े Apple ID को हटाने और Find My iPhone जैसी सुरक्षा सुविधा को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे चोरी किए गए फोन को दोबारा इस्तेमाल करना या बाजार में बेचना आसान हो सकता है। इसके साथ ही अगर हैकर iCloud तक पहुंच जाता है तो वह आपकी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, बैकअप और दूसरी निजी जानकारी को एक्सेस कर सकता है।

कैसे पहचानें फर्जी Apple Support मैसेज? इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले फर्जी मैसेज की पहचान करना जरूरी है।

- फोन मिलने का दावा: अगर किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है कि आपका चोरी हुआ iPhone मिल गया है तो तुरंत भरोसा न करें।

- जल्दी करने का दबाव: मैसेज में कहा जा सकता है कि तुरंत लिंक खोलें, वरना फोन की लोकेशन या रिकवरी का मौका खत्म हो जाएगा।

- अनजान लिंक: SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी वेबसाइट का पता ध्यान से जांचें।

- Apple ID की मांग: फोन की लोकेशन देखने के नाम पर अगर कोई वेबसाइट आपका Apple ID और पासवर्ड मांगती है तो सावधान हो जाएं।

- OTP और वेरिफिकेशन कोड: किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट के साथ Apple का OTP या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड शेयर न करें।