'आपका चोरी हुआ iPhone मिल गया है', ऐसा मैसेज आए तो हो जाएं सावधान, सरकार ने दी चेतावनी
iPhone चोरी या गुम होने के बाद अगर आपके पास फोन मिलने या Find My iPhone से जुड़ा कोई मैसेज आता है तो सावधान रहें। साइबर ठग Apple Support बनकर फर्जी SMS और लिंक भेज रहे हैं। जान लीजिए कैसे फंसाया जा रहा इस स्कैम में:
अगर आपका iPhone कभी चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो जाहिर है कि आप उसे वापस पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जरा संभलकर! फोन ढूंढने की इसी जल्दबाजी का फायदा साइबर ठग उठा सकते हैं। इन दिनों iPhone यूजर्स को निशाना बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें ठग Apple Support या Find My iPhone के नाम से फर्जी SMS भेजते हैं। मैसेज में दावा किया जाता है कि आपका खोया हुआ iPhone मिल गया है या उसकी लोकेशन का पता चल गया है।
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इसके बाद फोन की जानकारी देखने या उसे वापस पाने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर लिंक खोलता है, उसके सामने Apple की वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट आ जाती है। यहां Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी जानकारी मांगी जाती है। अगर यूजर ने ये जानकारियां दे दीं तो उसका Apple अकाउंट साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है। इस तरह की ठगी को लेकर गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर एजेंसी I4C ने चेतावनी जारी की है। इस वजह से आपके लिए भी इस स्कैम के बारे में जानना जरूरी है।
Apple ID और OTP चुराने के लिए बनाया जाता है नकली पेज
इस स्कैम में ठग ऐसी वेबसाइट तैयार करते हैं जो देखने में Apple की असली वेबसाइट जैसी लगती है। यहां Apple ID और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। कई बार इसके बाद यूजर से OTP या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी मांगा जाता है। यूजर को लगता है कि फोन वापस पाने के लिए यह वेरिफिकेशन जरूरी है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे अपनी जानकारी डाल देता है।
I4C की चेतावनी के मुताबिक, इस तरह अकाउंट का एक्सेस मिलने के बाद अपराधी चोरी हुए डिवाइस से जुड़े Apple ID को हटाने और Find My iPhone जैसी सुरक्षा सुविधा को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे चोरी किए गए फोन को दोबारा इस्तेमाल करना या बाजार में बेचना आसान हो सकता है। इसके साथ ही अगर हैकर iCloud तक पहुंच जाता है तो वह आपकी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, बैकअप और दूसरी निजी जानकारी को एक्सेस कर सकता है।
कैसे पहचानें फर्जी Apple Support मैसेज?
इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले फर्जी मैसेज की पहचान करना जरूरी है।
- फोन मिलने का दावा: अगर किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है कि आपका चोरी हुआ iPhone मिल गया है तो तुरंत भरोसा न करें।
- जल्दी करने का दबाव: मैसेज में कहा जा सकता है कि तुरंत लिंक खोलें, वरना फोन की लोकेशन या रिकवरी का मौका खत्म हो जाएगा।
- अनजान लिंक: SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी वेबसाइट का पता ध्यान से जांचें।
- Apple ID की मांग: फोन की लोकेशन देखने के नाम पर अगर कोई वेबसाइट आपका Apple ID और पासवर्ड मांगती है तो सावधान हो जाएं।
- OTP और वेरिफिकेशन कोड: किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट के साथ Apple का OTP या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड शेयर न करें।
Apple ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चेतावनी दी है कि कंपनी यूजर्स से उनका पासवर्ड, डिवाइस पासकोड या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड किसी वेबसाइट पर डालने के लिए नहीं कहती।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।