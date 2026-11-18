भारत में घटी iPhone की बिक्री, सैमसंग बना नंबर-1; 10 तिमाहियों बाद जोरदार वापसी
Samsung ने भारतीय बाजार में बिक्री के मामले में एक बार फिर Apple समेत सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है और टॉप-10 की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने 10 तिमाहियों के बार फिर से जोरदार वापसी की है।
ऐसा लग रहा है कि भारतीयों में iPhone का क्रेज कम होता जा रहा है और ग्राहक एक बार फिर सैमसंग को पसंद कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई सेल्स रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने 10 तिमाहियों के बाद भारत के स्मार्टफोन बाजार में जोरदार कैमबैक किया है और फिर से नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। इसने वीवो को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट पिछले एक दशक में अपने सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही स्तर पर आ गई है।
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iPhone की बिक्री में 25% की गिरावट
टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में मार्केट रिसर्च फर्म आईडीसी के आंकड़ों के हवाले से बताया कि, जुलाई-सितंबर तिमाही में ऐप्पल के आईफोन शिपमेंट में साल-दर-साल 25% की गिरावट दर्ज की गई है।
इस तिमाही के दौरान ऐप्पल ने लगभग 37 लाख आईफोन की बिक्री की, जो पिछले साल की इसी अवधि के रिकॉर्ड 50 लाख यूनिट्स से कम है। इस गिरावट के कारण ऐप्पल चौथे स्थान पर आ खिसक गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप्पल की बिक्री में गिरावट हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रतिस्पर्धी ब्रांडों में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई।
यहां देखें टॉप-10 ब्रांड्स की लिस्ट
केवल सैमसंग की बिक्री में इफाजा हुआ
आईडीसी के अनुसार, भारत के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स में सैमसंग एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने शिपमेंट में वृद्धि दर्ज की, जिसमें 7.9% की बढ़ोतरी हुई। इसका मार्केट शेयर एक साल पहले के 12.6% से बढ़कर 17.7% हो गया। IDC ने बताया कि साल की पहली छमाही में, सैमसंग को अपने फोन्स की कीमतों में बहुत सोच-समझकर की गई बढ़ोतरी से फायदा मिला।
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वीवो दूसरे और ओप्पो तीसरे स्थान पर
वीवो खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया; इसकी शिपमेंट में 29.9% की गिरावट आई और इसका मार्केट शेयर 16.8% पर आ गया। 26.5% की कमी के बावजूद ओप्पो तीसरे स्थान पर बना रहा।
सप्लाई की कमी से पड़ा आईफोन की बिक्री पर असर
आईडीसी ने ऐप्पल के शिपमेंट में गिरावट के लिए iPhone 15, 16 और 17 रेंज में सप्लाई की कमी, पुराने मॉडलों पर कम छूट और सितंबर लॉन्च के आसपास कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया। ऐप्पल की तिमाही शिपमेंट में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा रही। इस दौरान स्टैंडर्ड आईफोन 18 बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था।
पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही
भारत में स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट 23.3% गिरकर 36.8 मिलियन यूनिट रह गई, जो पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही रही। मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के कारण फोन महंगे हो गए और कंपनियों के लिए छूट देना मुश्किल हो गया।
ऑफलाइन चैनल के शिपमेंट में 26.7% की गिरावट आई, जबकि ऑनलाइन बिक्री में 18.9% की गिरावट देखी गई। 100 डॉलर से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जहां शिपमेंट 90.9% घटकर 7,00,000 यूनिट रह गया। बाजार में इसकी हिस्सेदारी एक साल पहले के 16.2% से घटकर 1.9% रह गई।
आगे शिपमेंट में और ज्यादा कमी आ सकती है - एक्सपर्ट
भले ही बिक्री की संख्या कम रही, लेकिन स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत 26.1% बढ़कर रिकॉर्ड $371 हो गई, जबकि पूरे बाजार का कुल मूल्य 3.3% घटा। आईडीसी एशिया पैसिफिक की सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी के अनुसार, ऊंची औसत कीमतें, कम छूट और फोन बदलने की अवधि लंबी होने के कारण फेस्टिव में भी मांग कमजोर बनी रही।
आईडीसी का अनुमान है कि अक्टूबर-दिसंबर में गिरावट और तेज होगी तथा सस्ते फोन्स का स्टॉक खत्म होने से शिपमेंट में सालाना 25% से ज्यादा की कमी आएगी। साल 2026 में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट 12.5 से 12.7 करोड़ यूनिट रहने का अनुमान है, जो 2025 की तुलना में 16-18% कम होगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें