Samsung ने भारतीय बाजार में बिक्री के मामले में एक बार फिर Apple समेत सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है और टॉप-10 की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने 10 तिमाहियों के बार फिर से जोरदार वापसी की है।

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही में ऐप्पल के आईफोन शिपमेंट में साल-दर-साल 25% की गिरावट दर्ज की गई है।

ऐसा लग रहा है कि भारतीयों में iPhone का क्रेज कम होता जा रहा है और ग्राहक एक बार फिर सैमसंग को पसंद कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई सेल्स रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने 10 तिमाहियों के बाद भारत के स्मार्टफोन बाजार में जोरदार कैमबैक किया है और फिर से नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। इसने वीवो को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट पिछले एक दशक में अपने सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही स्तर पर आ गई है।

iPhone की बिक्री में 25% की गिरावट टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में मार्केट रिसर्च फर्म आईडीसी के आंकड़ों के हवाले से बताया कि, जुलाई-सितंबर तिमाही में ऐप्पल के आईफोन शिपमेंट में साल-दर-साल 25% की गिरावट दर्ज की गई है।

इस तिमाही के दौरान ऐप्पल ने लगभग 37 लाख आईफोन की बिक्री की, जो पिछले साल की इसी अवधि के रिकॉर्ड 50 लाख यूनिट्स से कम है। इस गिरावट के कारण ऐप्पल चौथे स्थान पर आ खिसक गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप्पल की बिक्री में गिरावट हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रतिस्पर्धी ब्रांडों में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई।

यहां देखें टॉप-10 ब्रांड्स की लिस्ट

केवल सैमसंग की बिक्री में इफाजा हुआ आईडीसी के अनुसार, भारत के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स में सैमसंग एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने शिपमेंट में वृद्धि दर्ज की, जिसमें 7.9% की बढ़ोतरी हुई। इसका मार्केट शेयर एक साल पहले के 12.6% से बढ़कर 17.7% हो गया। IDC ने बताया कि साल की पहली छमाही में, सैमसंग को अपने फोन्स की कीमतों में बहुत सोच-समझकर की गई बढ़ोतरी से फायदा मिला।

वीवो दूसरे और ओप्पो तीसरे स्थान पर वीवो खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया; इसकी शिपमेंट में 29.9% की गिरावट आई और इसका मार्केट शेयर 16.8% पर आ गया। 26.5% की कमी के बावजूद ओप्पो तीसरे स्थान पर बना रहा।

सप्लाई की कमी से पड़ा आईफोन की बिक्री पर असर आईडीसी ने ऐप्पल के शिपमेंट में गिरावट के लिए iPhone 15, 16 और 17 रेंज में सप्लाई की कमी, पुराने मॉडलों पर कम छूट और सितंबर लॉन्च के आसपास कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया। ऐप्पल की तिमाही शिपमेंट में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा रही। इस दौरान स्टैंडर्ड आईफोन 18 बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था।

पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही भारत में स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट 23.3% गिरकर 36.8 मिलियन यूनिट रह गई, जो पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर फेस्टिव तिमाही रही। मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के कारण फोन महंगे हो गए और कंपनियों के लिए छूट देना मुश्किल हो गया।

ऑफलाइन चैनल के शिपमेंट में 26.7% की गिरावट आई, जबकि ऑनलाइन बिक्री में 18.9% की गिरावट देखी गई। 100 डॉलर से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जहां शिपमेंट 90.9% घटकर 7,00,000 यूनिट रह गया। बाजार में इसकी हिस्सेदारी एक साल पहले के 16.2% से घटकर 1.9% रह गई।

आगे शिपमेंट में और ज्यादा कमी आ सकती है - एक्सपर्ट भले ही बिक्री की संख्या कम रही, लेकिन स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत 26.1% बढ़कर रिकॉर्ड $371 हो गई, जबकि पूरे बाजार का कुल मूल्य 3.3% घटा। आईडीसी एशिया पैसिफिक की सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी के अनुसार, ऊंची औसत कीमतें, कम छूट और फोन बदलने की अवधि लंबी होने के कारण फेस्टिव में भी मांग कमजोर बनी रही।