Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone sale going to hit 15 million record units in 2025 in india strong demand for iPhone 17 series

iPhone का जलवा! इस साल Apple बनाएगा नया रिकॉर्ड, कर सकता 1.5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स Sold

2025 में भारत में Apple iPhone की सेल एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है, रिपोर्ट्स मुताबिक कंपनी 14 से 15 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सेल त्योहारों के सीजन, प्राइस कट और नए मॉडल्स की बेहतर स्टोरेज वेरिएंट्स की वजह से होगी है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:12 PM
भारत आज Apple के लिए सिर्फ एक बढ़ता हुआ बाजार ही नहीं बल्कि कंपनी के लिए शिपमेंट का हब भी बनता जा रहा है। 2025 में इंडस्ट्री रिपोर्ट्स अनुमान लगा रही हैं कि भारत में iPhone की डिलीवरी यानि शिपमेंट करीब 14 से 15 मिलियन (लगभग 1.5 करोड़) यूनिट्स तक पहुंच सकती है, जो कि पिछले वर्ष के करीब 12 मिलियन यूनिट्स से लगभग 25% अधिक है। इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजहें हैं फ़ेस्टिव सीज़न की खरीदारी बढ़ना, पुराने iPhone मॉडलों पर भारी छूट (discounts), और नए मॉडल्स जैसे iPhone 17 की कीमत में बदलाव जिसमें सभी मॉडल्स एक बड़े बेस स्टोरेज (256GB) के साथ आ रहे हैं।

iPhone 17 की शुरुआत कीमत 82,900 रुपये से हुई है, और यह कीमत पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब स्टोरेज वेरिएंट्स की तुलना की जाए तो Apple ने कुछ नए मॉडलों की कीमत कम-की तुलना में संतुलित रखी है। त्योहारों की खरीदारी और ऑफ़र स्कीम्स जैसे कैशबैक और ऑफर्स आईफोन को खरीदना और आसान बना देते हैं।

इन वजहों से बढ़ेगी सेल

Apple की भारत में शिपमेंट बढ़ोतरी के पीछे कई महत्वपूर्ण ट्रेंड्स काम कर रहे हैं। पहले, पुराने iPhone मॉडलों पर भारी छूट ने उन ग्राहकों को आकर्षित किया है जो प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है। ये डिस्काउंट्स नए मॉडलों की शुरुआती कीमतों को अफोर्डेबल बनाने में मदद करते हैं।

Distributor data के अनुसार, जनवरी-जून 2025 के दौरान 6-7 मिलियन यूनिट्स की डिलीवरी हुई, वहीं जुलाई से अक्टूबर तक और भी ज़्यादा यूनिट्स भेजने का अनुमान है, क्योंकि त्योहारों से पहले ग्राहकों की मांग बहुत ज्यादा होती है। तीसरी वजह है कि Apple ने भारत में “upgrade incentives” और “affordability schemes” को बढ़ावा दिया है जैसे प्रतिपूर्ति प्रस्ताव (trade-in offers), आसान EMI (installment) ऑप्शन मिलता है। इससे ग्राहकों को नया मॉडल लेने में सुविधा हुई है।

Canalys का अनुमान है कि भारत में iPhone शिपमेंट्स 14.2 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचेंगे, जबकि Counterpoint Research ने 18-19% प्रोजेक्टेड ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि साल-अंत तक Apple लगभग 8% मार्केट शेयर हासिल कर सकता है भारतीय स्मार्टफोन बाजार में। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2025 में iPhones से Apple का घरेलू ग्रॉस रेवेन्यू बढ़कर लगभग $12.3 बिलियन हो सकता है, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है।

