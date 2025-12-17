धड़ाम गिरे iPhone के दाम, नया फोन खरीदने का बेस्ट चांस, अब इतने कम में धड़ाधड़ हो रही बिक्री

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है। अमेजन पर iPhone प्राइस ड्रॉप के बाद यह प्रीमियम स्मार्टफोन पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, दमदार परफॉर्मेंस, स्मूद iOS एक्सपीरियंस और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाने वाला iPhone अब बेहतर कीमत पर उपलब्ध है। कीमत में कटौती के साथ यूजर्स को फ्लैगशिप फीचर्स का पूरा मजा कम बजट में मिल रहा है। चाहे अपग्रेड करना हो या पहली बार iPhone लेना हो, यह डील Apple फैंस के लिए परफेक्ट रहेगी।

इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 50,990 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जो दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन के साथ आता है। इसमें डायनेमिक आईलैंड फीचर दिया गया है, जिससे कॉल, अलर्ट और लाइव एक्टिविटीज आसानी से दिखती रहती हैं। इसका 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले धूप में भी ज्यादा ब्राइट दिखता है। 48MP का मेन कैमरा और 2x टेलीफोटो लेंस बेहतरीन फोटो और पोर्ट्रेट लेने में मदद करता है। A16 Bionic चिप फोन को बेहद तेज बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिजाइन कलर-इन्फ्यूज्ड ग्लास और एल्युमिनियम बॉडी सेफ्टी सेरेमिक शील्ड, वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट कैमरा 48MP मेन कैमरा, 2x टेलीफोटो प्रोसेसर A16 Bionic चिप क्यों खरीदें शानदार कैमरा क्वालिटी प्रीमियम और मजबूत डिजाइन ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले लंबा बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा बॉक्स में चार्जर नहीं स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 59,900 रुपये है। इसे 14% डिस्काउंट के साथ 51,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसे एप्पल इंटेलिजेंस के साथ खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें नया A18 चिप दिया गया है, जो फोन को तेज, स्मूद और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। 6.1 इंच का सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और क्लियर विज़ुअल देता है। 48MP Fusion कैमरा से आप डिटेल्ड और नेचुरल फोटो कैप्चर कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर प्रोसेसर Apple A18 चिप स्टोरेज 128 GB कैमरा 48MP Fusion कैमरा इंटेलिजेंस Apple Intelligence सपोर्ट बैटरी लंबी और दमदार बैटरी लाइफ क्यों खरीदें फास्ट A18 चिप शानदार डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस लंबी बैटरी लाइफ प्रीमियम Apple एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता स्टोरेज एक्सपेंड नहीं किया जा सकता

इसकी कीमत 1,34,900 रुपये है। एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 6.3 इंच का स्मूद डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद फ्लूइड लगती है। नया A19 Pro चिप फोन को तेज, पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। Pro Fusion कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा शानदार फोटो और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications डिस्प्ले 6.3 इंच, ProMotion 120Hz स्टोरेज 256 GB प्रोसेसर A19 Pro चिप कैमरा प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज सपोर्ट बैटरी ब्रेकथ्रू, लंबे समय तक चलने वाली क्यों खरीदें बेहद स्मूद 120Hz डिस्प्ले पावरफुल और फ्यूचर-रेडी A19 Pro चिप प्रो लेवल कैमरा क्वालिटी शानदार बैटरी परफॉर्मेंस प्रीमियम डिजाइन और कलर क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 79,900 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 64,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह iPhone शानदार 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है, जो ब्राइट और क्लियर व्यू देता है। इसका एडवांस कैमरा सिस्टम हर तरह की रोशनी में बेहतरीन फोटो खींचने में मदद करता है। सिनेमैटिक मोड अब 4K डॉल्बी विजन में वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे वीडियो प्रोफेशनल लगते हैं। एक्शन मोड हैंडहेल्ड वीडियो को भी स्मूद बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर कैमरा एडवांस कैमरा सिस्टम वीडियो 4K डॉल्बी विजन सिनेमैटिक मोड (30 fps) एक्शन मोड स्मूद और स्टेबल वीडियो सेफ्टी क्रैश डिटेक्शन फीचर बैटरी पूरे दिन चलने वाली, 20 घंटे वीडियो प्लेबैक ड्यूरेबिलिटी सेरेमिक शील्ड और वाटर रेसिस्टेंस क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले क्वालिटी बेहतरीन फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग मजबूत और प्रीमियम डिजाइन एडवांस सेफ्टी फीचर्स बैटरी परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता स्टोरेज एक्सपैंड नहीं किया जा सकता

इसकी कीमत 1,31,900 रुपये है। यह अब तक का सबसे पतला iPhone बताया जा रहा है, जो हल्के और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसमें 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद होता है। पावरफुल A19 Pro चिप फोन को तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी देता है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल को ज्यादा स्मार्ट बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 6.5 इंच, ProMotion 120Hz प्रोसेसर A19 Pro चिप स्टोरेज 512 GB फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज सपोर्ट बैटरी पूरे दिन चलने वाली बैटरी क्यों खरीदें अल्ट्रा स्लिम और प्रीमियम डिजाइन बड़ा और स्मूद 120Hz डिस्प्ले बेहद पावरफुल A19 Pro चिप ज्यादा स्टोरेज (512 GB) क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना स्टोरेज एक्सपैंड करने का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 1,59,900 रुपये है। इसे 6% डिस्काउंट के साथ 1,50,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूद होता है। पावरफुल A19 Pro चिप फोन को तेज और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग को और बेहतर करता है।

Specifications डिस्प्ले 6.5 इंच, ProMotion 120Hz प्रोसेसर A19 Pro चिप स्टोरेज 1 TB फ्रंट कैमरा सेंटर सपोर्ट क्यों खरीदें अल्ट्रा स्लिम और प्रीमियम डिजाइन बड़ा और बेहद स्मूद डिस्प्ले बहुत ज्यादा 1 TB स्टोरेज पावरफुल और फ्यूचर-रेडी चिप क्यों खोजें विकल्प कीमत बहुत ज्यादा बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता स्टोरेज एक्सपैंड करने का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 1,74,900 रुपये है। इसमें 6.3 इंच का स्मूद डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद फ्लूइड लगती है। प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा शानदार फोटो और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देता है। नया A19 Pro चिप फोन को तेज, पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 6.3 इंच, ProMotion 120Hz प्रोसेसर A19 Pro चिप स्टोरेज 256 GB कैमरा प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज सपोर्ट बैटरी ब्रेकथ्रू, लंबे समय तक चलने वाली क्यों खरीदें बेहद स्मूद 120Hz डिस्प्ले पावरफुल और फ्यूचर-रेडी A19 Pro चिप प्रो लेवल कैमरा क्वालिटी शानदार बैटरी परफॉर्मेंस प्रीमियम डिजाइन और कलर क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं

