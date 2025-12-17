धड़ाम गिरे iPhone के दाम, नया फोन खरीदने का बेस्ट चांस, अब इतने कम में धड़ाधड़ हो रही बिक्री
अगर आप अपने लिए एक नया आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है। अमेजन पर iPhone प्राइस ड्रॉप के बाद यह प्रीमियम स्मार्टफोन पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, दमदार परफॉर्मेंस, स्मूद iOS एक्सपीरियंस और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाने वाला iPhone अब बेहतर कीमत पर उपलब्ध है। कीमत में कटौती के साथ यूजर्स को फ्लैगशिप फीचर्स का पूरा मजा कम बजट में मिल रहा है। चाहे अपग्रेड करना हो या पहली बार iPhone लेना हो, यह डील Apple फैंस के लिए परफेक्ट रहेगी।
1. Apple iPhone 15 (128 GB) - Green
इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 50,990 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जो दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन के साथ आता है। इसमें डायनेमिक आईलैंड फीचर दिया गया है, जिससे कॉल, अलर्ट और लाइव एक्टिविटीज आसानी से दिखती रहती हैं। इसका 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले धूप में भी ज्यादा ब्राइट दिखता है। 48MP का मेन कैमरा और 2x टेलीफोटो लेंस बेहतरीन फोटो और पोर्ट्रेट लेने में मदद करता है। A16 Bionic चिप फोन को बेहद तेज बनाती है।
क्यों खरीदें
शानदार कैमरा क्वालिटी
प्रीमियम और मजबूत डिजाइन
ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले
लंबा बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
बॉक्स में चार्जर नहीं
स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं
2. iPhone 17 Pro 256 GB: 15.93 cm (6.3″) Display with Promotion up to 120Hz, A19 Pro Chip, Breakthrough Battery Life, Pro Fusion Camera System with Center Stage Front Camera; Deep Blue
इसकी कीमत 59,900 रुपये है। इसे 14% डिस्काउंट के साथ 51,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसे एप्पल इंटेलिजेंस के साथ खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें नया A18 चिप दिया गया है, जो फोन को तेज, स्मूद और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। 6.1 इंच का सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और क्लियर विज़ुअल देता है। 48MP Fusion कैमरा से आप डिटेल्ड और नेचुरल फोटो कैप्चर कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
फास्ट A18 चिप
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस
लंबी बैटरी लाइफ
प्रीमियम Apple एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता
स्टोरेज एक्सपेंड नहीं किया जा सकता
3. iPhone 17 Pro 256 GB: 15.93 cm (6.3″) Display with Promotion up to 120Hz, A19 Pro Chip, Breakthrough Battery Life, Pro Fusion Camera System with Center Stage Front Camera; Deep Blue
इसकी कीमत 1,34,900 रुपये है। एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 6.3 इंच का स्मूद डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद फ्लूइड लगती है। नया A19 Pro चिप फोन को तेज, पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। Pro Fusion कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा शानदार फोटो और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देता है।
क्यों खरीदें
बेहद स्मूद 120Hz डिस्प्ले
पावरफुल और फ्यूचर-रेडी A19 Pro चिप
प्रो लेवल कैमरा क्वालिटी
शानदार बैटरी परफॉर्मेंस
प्रीमियम डिजाइन और कलर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना
स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं
4. Apple iPhone 14 (256 GB) - Starlight
इसकी कीमत 79,900 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 64,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह iPhone शानदार 6.1 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है, जो ब्राइट और क्लियर व्यू देता है। इसका एडवांस कैमरा सिस्टम हर तरह की रोशनी में बेहतरीन फोटो खींचने में मदद करता है। सिनेमैटिक मोड अब 4K डॉल्बी विजन में वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे वीडियो प्रोफेशनल लगते हैं। एक्शन मोड हैंडहेल्ड वीडियो को भी स्मूद बनाता है।
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
बेहतरीन फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग
मजबूत और प्रीमियम डिजाइन
एडवांस सेफ्टी फीचर्स
बैटरी परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता
स्टोरेज एक्सपैंड नहीं किया जा सकता
5. iPhone Air 512 GB: Thinnest iPhone Ever, 16.63 cm (6.5″) Display with Promotion up to 120Hz, Powerful A19 Pro Chip, Center Stage Front Camera, All-Day Battery Life; Space Black
इसकी कीमत 1,31,900 रुपये है। यह अब तक का सबसे पतला iPhone बताया जा रहा है, जो हल्के और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसमें 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद होता है। पावरफुल A19 Pro चिप फोन को तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी देता है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल को ज्यादा स्मार्ट बनाता है।
क्यों खरीदें
अल्ट्रा स्लिम और प्रीमियम डिजाइन
बड़ा और स्मूद 120Hz डिस्प्ले
बेहद पावरफुल A19 Pro चिप
ज्यादा स्टोरेज (512 GB)
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना
स्टोरेज एक्सपैंड करने का विकल्प नहीं
6. iPhone Air 1 TB: Thinnest iPhone Ever, 16.63 cm (6.5″) Display with Promotion up to 120Hz, Powerful A19 Pro Chip, Center Stage Front Camera, All-Day Battery Life; Space Black
इसकी कीमत 1,59,900 रुपये है। इसे 6% डिस्काउंट के साथ 1,50,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूद होता है। पावरफुल A19 Pro चिप फोन को तेज और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग को और बेहतर करता है।
क्यों खरीदें
अल्ट्रा स्लिम और प्रीमियम डिजाइन
बड़ा और बेहद स्मूद डिस्प्ले
बहुत ज्यादा 1 TB स्टोरेज
पावरफुल और फ्यूचर-रेडी चिप
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बहुत ज्यादा
बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता
स्टोरेज एक्सपैंड करने का विकल्प नहीं
7. iPhone 17 Pro 1 TB: 15.93 cm (6.3″) Display with Promotion up to 120Hz, A19 Pro Chip, Breakthrough Battery Life, Pro Fusion Camera System with Center Stage Front Camera; Deep Blue
इसकी कीमत 1,74,900 रुपये है। इसमें 6.3 इंच का स्मूद डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद फ्लूइड लगती है। प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा शानदार फोटो और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देता है। नया A19 Pro चिप फोन को तेज, पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है।
क्यों खरीदें
बेहद स्मूद 120Hz डिस्प्ले
पावरफुल और फ्यूचर-रेडी A19 Pro चिप
प्रो लेवल कैमरा क्वालिटी
शानदार बैटरी परफॉर्मेंस
प्रीमियम डिजाइन और कलर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
बॉक्स में चार्जर न मिलने की संभावना
स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं
