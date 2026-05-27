iPhone को किसी ने झपटा, तो तुरंत हो जाएगा लॉक; चोरों के लिए बन जाएगा 'डब्बा'

Phone Snatching का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन Apple ने लोगों का डेटा सेफ रखने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब जैसे ही आपके आईफोन को झपटमारी का पता चलेगा, वो खुद-ब-खुद लॉक हो जाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं..

फोन झपटने (Phone Snatching) की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। आए दिन अखबार में इसके दो-तीन मामले पढ़ने को मिल जाते हैं। महंगा आईफोन अगर कोई छीन ले और उस समय उसका लॉक खुला हो, तो चोर फोन में सेव डेटा, पर्सनल फोटो-वीडियो का क्या-क्या कर सकता है, यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अगर आपका iPhone अनलॉक होने की हालत में चोरी हो जाता है, तो शुरुआती कुछ सेकंड में ही आपका संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है। चोर, मालिक के कुछ कर पाने से पहले ही तेजी से पासवर्ड, बैंकिंग ऐप्स, मैसेज तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, या यहां तक कि ट्रैकिंग फीचर्स को भी बंद कर सकता है। लगता है कि ऐप्पल ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल एक नए सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है, जो जैसे ही यह पता लगाएगा कि फोन किसी के हाथ से छीन लिया गया है, तो वह iPhone को अपने आप लॉक कर देगा।

चोरी के स्क्रीन अनलॉक रह जाने पर काम करेगा फीचर 9to5Mac के अनुसार, यह फीचर चोरी की एक आम स्थिति के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें फोन तब चोरी हो जाता है जब उसकी स्क्रीन अनलॉक होती है। ऐप्पल के पास पहले से ही एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन मौजूद हैं, जैसे कि Find My, Activation Lock और Stolen Device Protection; लेकिन अगर चोरी के समय आईफोन पहले से ही अनलॉक हो, तो ये सिस्टम उतने असरदार नहीं रह जाते।

हालांकि, बताया जा रहा है कि यह नया फीचर ठीक इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, यह किसी संभावित छीनने की कोशिश के शुरुआती कुछ पलों में ही तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह आइडिया कुछ हद तक वैसा ही है जैसा ऐप्पल अपने रिटेल स्टोर में डेमो iPhones को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करता है, जहां अगर डिवाइस को अचानक स्टोर की बिल्डिंग से बाहर जाया जाता है, तो वे अपने-आप लॉक या डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन, कहा जा रहा है कि यह नया सिस्टम खास तौर पर असल दुनिया में होने वाली चोरी की उन स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें लोगों के पर्सनल डिवाइस शामिल होते हैं।

कैसे काम करता है यह एंटी-थेफ्ट फीचर रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल का सिस्टम यह तय करने के लिए कई अलग-अलग संकेतों पर निर्भर करेगा कि कहीं चोरी तो नहीं हुई है। चोरी हुए iPhone का सबसे बड़ा इंडिकेटर आईफोन का एक्सेलेरोमीटर होने की उम्मीद है, जो अचानक और असामान्य हलचल के पैटर्न का पता लगा सकता है। यदि डिवाइस को कोई ऐसी झटकेदार हलचल महसूस होती है जो किसी के हाथ से फोन छीने जाने जैसी लगती है, तो यह तुरंत फोन को लॉक कर सकता है।

यह सिस्टम आईफोन और उससे जुड़ी ऐप्पल वॉच के बीच की दूरी पर भी नजर रख सकता है। अगर फोन अचानक तेजी से वॉच से दूर चला जाता है, तो ऐप्पल इसे चोरी का एक और संभावित संकेत मान सकता है। इसके अलावा, आईफोन यह भी चेक कर सकता है कि क्या वह किसी भरोसेमंद Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा है या क्या वह किसी जानी-पहचानी जगह, जैसे घर या काम की जगह पर है। अगर ऐसा लगता है कि डिवाइस किसी अनजान जगह पर छीना गया है, तो फोन सिस्टम के संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच को लॉक करके ज्यादा सख्ती से जवाब दे सकता है।

कब तक आएगा यह सिक्योरिटी फीचर रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फीचर संभवतः चोरी हुए डिवाइस से सुरक्षा प्रदान करने वाले फीचर को ही आगे बढ़ाएगा, जिसे Apple ने iOS 17.3 के साथ पेश किया था। यह फीचर वर्तमान में iPhone के परिचित स्थानों से दूर होने पर पासवर्ड बदलने या सेव किए गए क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने जैसी कार्रवाइयों के लिए एडिशनल बायोमेट्रिक चेक और सिक्योरिटी डिलेय प्रदान करता है। हालांकि, इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, चोरी के तुरंत बाद के कुछ सेकंड यूजर्स को असुरक्षित बना सकते हैं।

ध्यान दें कि ऐप्पल ने अभी तक इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही यह बताया है कि यह कब तक आ सकता है। हालांकि, 9to5Mac के अनुसार, कोड के रिफरेंस से पता चलता है कि यह सिस्टम फिलहाल तेजी से डेवलप किया जा रहा है।