गर्म नहीं होगा iPhone, चिलचिलाती गर्मी में भी रहेगा Cool-Cool, बस ट्राई करें ये टिप्स

Tips to Safe Your iPhone From Overheating: अगर आप चाहते हैं कि लू (हीटवेव) के दौरान भी आपका iPhone को ठीक से काम करता रहे, तो आपको उसके आस-पास के माहौल को मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। यहां हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बता रहे हैं, जिनसे आप आईफोन को Cool रख सकते हैं।

Tips to Safe Your iPhone From Overheating: अगर आप भी iPhone चला रहे हैं और फोन के गर्म होने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपका iPhone अचानक इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि उसे हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाए, तो आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण, आपके फोन पर भी दबाव पड़ रहा है। आस-पास की अत्यधिक गर्मी की वजह से, फोन के अंदरूनी थर्मल सिस्टम को सब कुछ ठीक से चलाने के लिए सामान्य से ज्यादा काम करना पड़ता है।

लेकिन ज्यादा गर्म होने की वजह सिर्फ मौसम ही नहीं है। हैवी ऐप्स और चार्ज करने की आदतों से लेकर सीधी धूप और लगातार बैकग्राउंड में चलने वाली एक्टिविटी तक, कई ऐसी वजहें हैं जिनसे आपका आईफोन गर्म हो सकता है। असल में, ऐप्पल के मुताबिक, आपका आईफोन 0°C से 35°C (32°F से 95°F) के बीच के तापमान में सबसे अच्छा काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

लेकिन अगर आप भी आईफोन के गर्म होने से परेशान हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ आसान बदलावों की मदद से, आप अपने आईफोन के तापमान को काबू में रख सकते हैं, इससे पहले कि वह उसकी परफॉर्मेंस या बैटरी की सेहत पर असर डालना शुरू कर दे।

आईफोन को गर्मियों में सुरक्षित रखने के टिप्स अगर आप चाहते हैं कि लू (हीटवेव) के दौरान भी आपका iPhone को ठीक से काम करता रहे, तो आपको उसके आस-पास के माहौल को मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। आप वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इसके बजाय, आप वायर्ड चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस को किसी ठंडी जगह या एयर-कंडीशन्ड कमरे में चार्ज कर सकते हैं।

अगर आपके पास कोई मोटा और मजबूत केस है, तो आप उसे हटा सकते हैं। क्योंकि ये केस आपके फोन के लिए सर्दियों के कोट की तरह काम करते हैं। अगर फोन गर्म होने लगे, तो केस हटा दें ताकि उसका मेटल फ्रेम 'सांस' ले सके।

एक और जरूरी बात: अपने डिवाइस पर सीधी धूप पड़ने से बचाएं। ऐसा तब हो सकता है जब आप बाहर टहल रहे हों या शायद किसी और वजह से। जब आपको लगे कि हवा का तापमान बढ़ रहा है, तो आप 'लो पावर मोड' का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बैकग्राउंड एक्टिविटी और प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी, और फोन को शुरू से ही ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद मिलेगी।

ज्यादा गर्मी में आपका आईफोन कैसे रिएक्ट करता है जब आईफोन को पता चलता है कि उसका अंदर का तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह डिवाइस के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह अपने-आप "थर्मल मैनेजमेंट" मोड में चला जाता है। इससे डिवाइस खराब होने या उसमें आग लगने से बच जाता है। जब आईफोन ज्यादा गर्म होता है, तो वह कई हिंट देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका आईफोन सीधे सूरज की रोशनी में रहता है, तो वह अपने-आप स्क्रीन की रोशनी बहुत कम कर सकता है। इससे गर्मी कम करने के लिए चमक काफी कम हो जाती है, जिससे अक्सर बाहर डिस्प्ले देखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्क्रीन गर्मी के सबसे बड़े सोर्स में से एक है, इसलिए यह सेफ्टी फीचर फोन को ठंडा करने में मदद करती है।

इसी तरह, जब आप अपने आईफोन को प्लग-इन करते हैं या उसे वायरलेस चार्जर पर रखते हैं, तो आपको “Charging on Hold” का नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है। यह तब दिखाई देता है जब डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है; ऐसे में, जब तक डिवाइस का तापमान सामान्य स्तर पर वापस नहीं आ जाता, तब तक चार्जिंग रोक दी जाती है। कुछ मामलों में, बैटरी की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए iPhone 80% से ज्यादा चार्जिंग को सीमित भी कर सकता है।