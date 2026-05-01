Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: गर्म नहीं होगा iPhone, चिलचिलाती गर्मी में भी रहेगा Cool-Cool, बस ट्राई करें ये टिप्स

May 01, 2026 05:30 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Tips to Safe Your iPhone From Overheating: अगर आप चाहते हैं कि लू (हीटवेव) के दौरान भी आपका iPhone को ठीक से काम करता रहे, तो आपको उसके आस-पास के माहौल को मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। यहां हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बता रहे हैं, जिनसे आप आईफोन को Cool रख सकते हैं।

गर्म नहीं होगा iPhone, चिलचिलाती गर्मी में भी रहेगा Cool-Cool, बस ट्राई करें ये टिप्स

Tips to Safe Your iPhone From Overheating: अगर आप भी iPhone चला रहे हैं और फोन के गर्म होने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपका iPhone अचानक इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि उसे हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाए, तो आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण, आपके फोन पर भी दबाव पड़ रहा है। आस-पास की अत्यधिक गर्मी की वजह से, फोन के अंदरूनी थर्मल सिस्टम को सब कुछ ठीक से चलाने के लिए सामान्य से ज्यादा काम करना पड़ता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹64900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
flipkart-logo

₹99900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

लेकिन ज्यादा गर्म होने की वजह सिर्फ मौसम ही नहीं है। हैवी ऐप्स और चार्ज करने की आदतों से लेकर सीधी धूप और लगातार बैकग्राउंड में चलने वाली एक्टिविटी तक, कई ऐसी वजहें हैं जिनसे आपका आईफोन गर्म हो सकता है। असल में, ऐप्पल के मुताबिक, आपका आईफोन 0°C से 35°C (32°F से 95°F) के बीच के तापमान में सबसे अच्छा काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

लेकिन अगर आप भी आईफोन के गर्म होने से परेशान हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ आसान बदलावों की मदद से, आप अपने आईफोन के तापमान को काबू में रख सकते हैं, इससे पहले कि वह उसकी परफॉर्मेंस या बैटरी की सेहत पर असर डालना शुरू कर दे।

ये भी पढ़ें:फोन पर बार-बार आ रहा ALERT मैसेज? सरकार ला रहा नया वॉर्निंग सिस्टम, डिटेल

आईफोन को गर्मियों में सुरक्षित रखने के टिप्स

अगर आप चाहते हैं कि लू (हीटवेव) के दौरान भी आपका iPhone को ठीक से काम करता रहे, तो आपको उसके आस-पास के माहौल को मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। आप वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इसके बजाय, आप वायर्ड चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस को किसी ठंडी जगह या एयर-कंडीशन्ड कमरे में चार्ज कर सकते हैं।

अगर आपके पास कोई मोटा और मजबूत केस है, तो आप उसे हटा सकते हैं। क्योंकि ये केस आपके फोन के लिए सर्दियों के कोट की तरह काम करते हैं। अगर फोन गर्म होने लगे, तो केस हटा दें ताकि उसका मेटल फ्रेम 'सांस' ले सके।

एक और जरूरी बात: अपने डिवाइस पर सीधी धूप पड़ने से बचाएं। ऐसा तब हो सकता है जब आप बाहर टहल रहे हों या शायद किसी और वजह से। जब आपको लगे कि हवा का तापमान बढ़ रहा है, तो आप 'लो पावर मोड' का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बैकग्राउंड एक्टिविटी और प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी, और फोन को शुरू से ही ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद मिलेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:सबसे यूनिक डेटा पैक, पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी, खर्च ₹3.25 रोज; डिटेल

ज्यादा गर्मी में आपका आईफोन कैसे रिएक्ट करता है

जब आईफोन को पता चलता है कि उसका अंदर का तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह डिवाइस के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह अपने-आप "थर्मल मैनेजमेंट" मोड में चला जाता है। इससे डिवाइस खराब होने या उसमें आग लगने से बच जाता है। जब आईफोन ज्यादा गर्म होता है, तो वह कई हिंट देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका आईफोन सीधे सूरज की रोशनी में रहता है, तो वह अपने-आप स्क्रीन की रोशनी बहुत कम कर सकता है। इससे गर्मी कम करने के लिए चमक काफी कम हो जाती है, जिससे अक्सर बाहर डिस्प्ले देखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्क्रीन गर्मी के सबसे बड़े सोर्स में से एक है, इसलिए यह सेफ्टी फीचर फोन को ठंडा करने में मदद करती है।

इसी तरह, जब आप अपने आईफोन को प्लग-इन करते हैं या उसे वायरलेस चार्जर पर रखते हैं, तो आपको “Charging on Hold” का नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है। यह तब दिखाई देता है जब डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है; ऐसे में, जब तक डिवाइस का तापमान सामान्य स्तर पर वापस नहीं आ जाता, तब तक चार्जिंग रोक दी जाती है। कुछ मामलों में, बैटरी की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए iPhone 80% से ज्यादा चार्जिंग को सीमित भी कर सकता है।

कैमरा धीमा हो सकता है और फ्लैश कुछ समय के लिए बंद हो सकता है; साथ ही, डिवाइस की कुल परफॉर्मेंस भी धीमी हो सकती है, जिससे स्क्रॉलिंग उतनी स्मूद नहीं लगती और ऐप्स लोड होने में ज्यादा समय लेते हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में, डिवाइस पर एक ब्लैक वॉर्निंग स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर थर्मामीटर का आइकन बना होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले ठंडा होने की जरूरत है, और इस दौरान इमरजेंसी कॉल को छोड़कर डिवाइस के ज्यादातर फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।