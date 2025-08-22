Alert! खतरे में करोड़ों iPhone, iPad, Mac यूजर्स, Apple ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना डेटा चोरी का

Apple ने iPhone, iPad, Mac यूज करने वालों के लिए एक अपडेट जारी किया है, जो आपके डिवाइस को हैकर्स हमलों से बचाएगा। इसलिए हर यूजर को यह अपडेट फौरन करना है।

Fri, 22 Aug 2025 08:55 AM

आज के डिजिटल युग में हम अक्सर सोचते हैं कि Apple के डिवाइस सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन हाल ही में एक गंभीर सुरक्षा जोखिम सामने आया जिसने हमारी यह धारणा चुनौती दे दी। Apple ने iPhone, iPad और Mac यूजर्स के लिए एक सुरक्षा अपडेट जारी किया है—iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 और macOS Sequoia 15.6.1। यह अपडेट एक CVE-2025-43300 खतरे के चलते बेहद जरूरी हो गया है। यह जोखिम एक हैक किए गए विशेष हमले की वजह से उजागर हुआ, जिसमें एक ‘मैलिशियस इमेज फाइल’ के जरिए मेमोरी करप्शन का प्रयास हुआ था। अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए अपडेट अभी इंस्टॉल करना जरूरी है।

सुरक्षा अपडेट क्यों जरूरी है? CVE-2025-43300 सुरक्षा खामी एक खास तरह की समस्या है, जहां किसी ख़राब कोड वाले इमेज फाइल को प्रोसेस करते समय डिवाइस मेमोरी करप्ट होने का खतरा होता है। अगर हैकर्स इसे सही तरीके से एक्स्प्लायट कर लेते, तो वो आपके डेटा तक पहुंच सकते थे और सिस्टम पर नियंत्रण भी कर सकते थे। Apple ने इसे बाउंड चेक सुधाकर ठीक किया है।

किन डिवाइसेस को है खतरा iPhones: iPhone XS से लेकर iPhone 16 सीरीज तक

iPads: Pro, Air, 6वीं जनरेशन और बाद के मॉडल्स

Macs: macOS Sequoia 15.6.1, Sonoma 14.7.8 और Ventura 13.7.8 वर्शन सपोर्टेड

इन्हें सभी पर यह अपडेट जरूर करें।