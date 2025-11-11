डिस्प्ले के अंदर होगा इस iPhone का कैमरा, देखने को मिलेगा सबसे बड़ा इनोवेशन

संक्षेप: ऐपल अपने फ्यूचर आईफोन्स में कमाल के इनोवेशंस ऑफर कर सकता है। संकेत मिले हैं साल 2027 में आने वाला iPhone 20 या फिर Foldable iPhone यूजर्स के लिए अंडर-डिस्प्ले कैमरा ऑफर करेगा।

Tue, 11 Nov 2025 04:12 PM

ऐपल अपनी 20वीं सालगिरह के मौके पर अपने नए iPhone के लिए कई तगड़े अपग्रेड्स लाने वाला है। कंपनी साल 2026 में अपना अगला फ्लैगशिप iPhone 18 मार्केट में लेकर आएगी। हालांकि, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2027 में लॉन्च होने वाले iPhone मॉडल में कैमरा से जुड़ा खास इनोवेशन देखने को मिल सकता है और हिडेन इन-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। यह फोल्डेबल आईफोन या फिर iPhone 20 सीरीज का हिस्सा बनेगा।

टिप्सटर Digital Chat Station ने चाइनीज माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर ऐपल की योजना के बारे में बताया है। टिप्सटर ने बताया, "ऐपल की योजना साल 2027 में एक अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा वाला फोन लाने की है।" वहीं, दूसरी ओर ऐपल iPhone 18 Pro मॉडल्स में कंपनी अंडर-डिस्प्ले FaceID टेक्नोलॉजी दी गई है। इस डिवाइस में और भी अपग्रेड्स का फायदा मिल सकता है।

एंड्रॉयड फोन्स में भी अंडर-डिस्प्ले कैमरा सोर्सेज के मुताबिक, iPhones के अलावा कई एंड्रॉयड डिवाइस भी इसी तरह की 3D अंडर-डिस्प्ले फेस रिकग्निशन टेक पेश कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी फ्रंट कैमरे के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे स्क्रीन पर किसी भी तरह का नॉच या कटआउट नहीं दिखेगा। हालांकि कुछ कंपनियां, जैसे Samsung, पहले ही अपने Galaxy Z Fold 6 में अंडर-डिस्प्ले कैमरा दे चुकी हैं, लेकिन बाद में उसे हटाकर फिर से पंच-होल कैमरा इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि इमेज क्वॉलिटी कमजोर हो गई थी।

ऐसे में देखना होगा कि Apple इस चुनौती को कैसे संभालता है और अपने पहले अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ क्या नया एक्सपीरियंस देता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐपल का पहला फोल्डेबल आईफोन भी इसी टेक के साथ आ सकता है और इसमें 24MP का हाई-रेजॉल्यूशन सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है जबकि फिलहाल बाजार में मौजूद अंडर-डिस्प्ले कैमरे 4 से 8MP के बीच लिमिटेड हैं। इससे संकेत मिलता है कि ऐपल केवल डिजाइन पर नहीं, बल्कि कैमरा परफॉर्मेंस पर भी बड़ा फोकस कर रहा है।