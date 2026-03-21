iPhone Fold के लिए हो जाओ तैयार, सामने आई शिपमेंट डिटेल, iPhone 18 Plus भी लाइनअप में
रिपोर्ट के अनुसार, जिस iPhone Fold की चर्चा हो रही है, उसकी शिपमेंट इस साल दिसंबर में शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फोल्डेबल आईफोन सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro मॉडल्स के साथ लॉन्च हो सकता है। ऐप्पल iPhone 18 Plus पर भी काम कर रही है।
Apple ने हाल ही में कई डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिनमें iPhone 17e, नए MacBook मॉडल और अपग्रेड किए गए MacBook Pro मॉडल शामिल हैं। ऐप्पल के फैन्स पहले से ही कंपनी के अगले बड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, सितंबर आने में अभी भी कई महीने बाकी हैं, जब ऐप्पल आमतौर पर अपनी नई आईफोन लाइनअप पेश करता है। इस साल कंपनी से iPhone 18 सीरीज पेश करने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल अपने आम लॉन्च शेड्यूल से हटकर कुछ अलग कर सकता है, और यूजर्स को लॉन्च दो हिस्सों में बंटे हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐप्पल के एनालिस्ट टिम लॉन्ग ने इस महीने की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बैंक Barclays के लिए एक रिसर्च नोट में सुझाव दिया कि कंपनी अपनी सामान्य लॉन्च प्लान में बदलाव कर सकती है।
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नोट के अनुसार, फैन्स को बेस iPhone 18 मॉडल पाने के लिए अगले साल मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के अपने तय समय के अनुसार इस साल सितंबर में आ सकते हैं।
यह रिपोर्ट कई पिछली रिपोर्ट्स से मेल खाती है, जिनमें भी 'स्प्लिट लॉन्च' (अलग-अलग समय पर लॉन्च करने) की रणनीति का सुझाव दिया गया था। हालांकि, ऐप्पल ने इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। ऐप्पल के लिए 'स्प्लिट लॉन्च' कोई पूरी तरह से नई बात नहीं होगी। कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2017 में iPhone 8 और iPhone 8 Plus लॉन्च किए थे, जबकि iPhone X बाद में नवंबर में आया था।
फोल्डेबल आईफोन का लॉन्च नजदीक
ऐप्पल के फैन्स कई सालों से एक फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे हैं, और कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कंपनी इस पर काम कर रही है। टिम लॉन्ग के नोट से भी आने वाले फोल्डेबल आईफोन के होने की पुष्टि होती है। रिपोर्ट के अनुसार, जिस iPhone Fold की चर्चा हो रही है, उसकी शिपमेंट इस साल दिसंबर में शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फोल्डेबल आईफोन सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro मॉडल्स के साथ लॉन्च हो सकता है।
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टिम लॉन्ग ने iPhone 18 के बेस वेरिएंट के साथ-साथ दो और डिवाइस के आने का भी हिंट दिया है। इनमें iPhone 18e और या तो iPhone 18 Plus या फिर iPhone Air 2 शामिल हो सकते हैं। हालांकि, iPhone 18 Plus का जिक्र होने से लोगों की भौंहें तन गई हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व का हिंट देने वाली कोई और रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐप्पल ने 2025 में iPhone 17 Plus भी लॉन्च नहीं किया था।
कई रिपोर्ट्स से पता चला है कि Plus और Air मॉडल्स की बिक्री में गिरावट आ रही है, जिससे यह हिंट मिलता है कि कंपनी इन मॉडल्स को बंद कर सकती है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ऐप्पल अगले साल iPhone Air 2 पेश कर सकता है। ऐप्पल ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, और लॉन्च की तारीख नजदीक आने पर इस बारे में और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
फोल्डेबल आईफोन में क्या होगा खास (लीक के अनुसार)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन किताब जैसा हो सकता है। उम्मीद है कि इस डिवाइस में 7.8 इंच की बिना किसी क्रीज वाली OLED इनर डिस्प्ले और 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन होगी। दोनों स्क्रीन में फेस आईडी के बिना पंच-होल सेल्फी कैमरे हो सकते हैं, जबकि टच आईडी को पावर बटन में इंटीग्रेट किया जा सकता है।
उम्मीद है कि फोल्डेबल iPhone में A20 Pro चिपसेट (अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है) लगा होगा, जिसका इस्तेमाल iPhone 18 Pro मॉडल्स में भी होने की संभावना है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, फोल्डेबल आईफोन में 12GB रैम हो सकती है और यह 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ आ सकता है। इस डिवाइस में 5,500mAh की बैटरी होने की भी उम्मीद है, जो इसे iPhone में इस्तेमाल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बैटरी बना देगी।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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