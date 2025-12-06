Hindustan Hindi News
खुल गया राज, iPhone Fold में मिलेगी यह कमाल की खूबी, ग्राहकों की हो जाएगी मौज

खुल गया राज, iPhone Fold में मिलेगी यह कमाल की खूबी, ग्राहकों की हो जाएगी मौज

संक्षेप:

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone लंबे समय से सुर्खियों में है और इसकी कई अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन चीन से आ रही नई खबरों से हमें साफ पता चल रहा है कि अपकमिंग आईफोन फोल्ड से क्या उम्मीद की जा सकती है। यह पूरी तरह से eSIM पर चलेगा। 

Dec 06, 2025 06:04 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone लंबे समय से सुर्खियों में है और इसकी कई अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन चीन से आ रही नई खबरों से हमें साफ पता चल रहा है कि अपकमिंग आईफोन फोल्ड से क्या उम्मीद की जा सकती है, और इसके एक खास फीचर भी सुर्खियों में आ रहा है। एक नए लीक के मुताबिक, iPhone Fold में फिजिकल SIM कार्ड का स्लॉट नहीं होगा, और यह पूरी तरह से eSIM पर चलेगा। इससे पहले, वैश्विक बाजारों में आईफोन 17 सीरीज भी केवल eSIM सपोर्ट के साथ आया था, लगता है कि ऐप्पल का फोल्डेबल भी उसी रास्ते पर जा सकता है।

यह जानकारी चीनी टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने वीबो पर दी है, जिसका दावा है कि iPhone Fold "शायद बिना SIM कार्ड स्लॉट के आएगा, और सिर्फ eSIM को सपोर्ट करेगा।" लीकर ने यह भी हिंट दिया कि टेक्नोलॉजी मैच्योर होने के बावजूद, ऐप्पल का फैसला चीन जैसे मार्केट में अभी भी कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है, जहां eSIM को अपनाना अभी भी ठीक-ठाक नहीं है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख वाला मॉडल

सिर्फ eSIM क्यों जरूरी है और भारत में इसका क्या फायदा हो सकता है

अगर यह अफवाह सच साबित होती है, तो भारतीय खरीदार बिना SIM ट्रे के जिंदगी जीने की आदत डालना शुरू कर सकते हैं। ऐप्पल ने पहले ही यूजर्स को इस तरफ खींचना शुरू कर दिया है; उदाहरण के लिए, यूएस में iPhone 15 सीरीज बिना SIM कार्ड स्लॉट के आती है। नेक्स्ट जनरेशन iPhone 17, से उम्मीद है कि यह eSIM-ओनली को ग्लोबल स्टैंडर्ड बना देगा।

लेकिन, भारत में यह बदलाव चीन के मुकाबले ज्यादा आसान हो सकता है। Jio, Airtel, और Vi समेत ज्यादातर बड़े कैरियर पहले से ही eSIM एक्टिवेशन को सपोर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को बिना किसी स्टोर पर जाए डिजिटली पूरा किया जा सकता है। इसलिए, भले ही शुरुआती अपनाने वालों को पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन SIM-फ्री iPhone एक्सपीरियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक तैयार है।

ऐप्पल के लिए, इस डिजाइन चॉइस के पीछे का कारण काफी प्रैक्टिकल है। सिम स्लॉट हटाने से कंपनी को अंदर की जगह बचाने में मदद मिलती है, जिसका इस्तेमाल फिर बड़ी बैटरी या एक्स्ट्रा पार्ट्स के लिए किया जा सकता है। यह डिजाइन को भी आसान बनाता है और ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाता है, सिम स्लॉट न होने से फोन के अंदर धूल या पानी जाने की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कदम से बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ भी सकती है।

ये भी पढ़ें:Moto के इस सस्ते फोन में आया Android 16 बीटा प्रोग्राम, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

iPhone Fold में क्या होगा खास

eSIM की खबरों के अलावा, iPhone Fold खुद ऐप्पल के अब तक के सबसे बड़े हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में से एक लगता है। कई लीक के मुताबिक, डिवाइस में 5.5-इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले और 7.8-इंच की फोल्डेबल इनर स्क्रीन होगी। मजेदार बात यह है कि ऐप्पल ने शायद उस क्रीज को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है जो आजकल ज्यादातर फोल्डिंग फोन में आती है। अगर यह सच है, तो यह iPhone Fold को तुरंत कॉम्पिटिशन से अलग कर सकता है, जिसमें कोई दिखने वाली रिज नहीं, बस एक स्मूद, सीमलेस डिस्प्ले मिलेगा।

कहा जा रहा है कि Apple, Fold में अपनी अगली पीढ़ी का A20 Pro चिप लगाएगा, जो TSMC के नए 2nm प्रोसेस पर बना है। यह इसे अब तक के सबसे कुशल और शक्तिशाली मोबाइल प्रोसेसर में से एक बना देगा। फोन में एक सिलिकॉन-कार्बन बैटरी भी शामिल होने की उम्मीद है, जो एक अपेक्षाकृत नई टेक्नोलॉजी है जो वजन या मोटाई बढ़ाए बिना ज्यादा कैपेसिटी दे सकती है।

डिजाइन की बात करें तो, लीक के मुताबिक, फोल्ड लगभग उतना मोटा होगा जितना 'दो iPhone Air को एक साथ रखने पर' होगा, यह बहुत हल्का तो नहीं है, लेकिन फोल्डेबल के लिए काफी कॉम्पैक्ट है। कैमरे की बात करें तो, ऐप्पल 24-मेगापिक्सेल का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा लॉन्च कर सकता है, जिससे कथित तौर पर क्वालिटी में गिरावट नहीं आएगी, जो दूसरे ब्रांड्स की ऐसी ही कोशिशों में देखने को मिली है।

हालांकि iPhone Fold के 2026 के आखिर तक आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐप्पल की लगातार प्रोग्रेस से पता चलता है कि यह आखिरकार असलियत के करीब आ रहा है। भारतीय खरीदारों के लिए, सबसे बड़ा बदलाव फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, बल्कि सिम स्लॉट की कमी हो सकती है। शुक्र है, ज्यादातर लोकल कैरियर पहले से ही eSIM के साथ आ रहे हैं, इसलिए यह बदलाव आसान हो सकता है, और शायद यह इस बात का भी संकेत हो कि आने वाले समय में सभी iPhone कैसे काम करेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone

